張啟楷諷綠哭窮賣慘　卻有錢改路名、大罷免

張啟楷。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月2日電（記者 張穎齊）“行政院”統刪27.2%地方補助款，引起地方政府及在野黨抨擊。“行政院長”卓榮泰日前提追加636億元新台幣預算，台灣民眾黨籍“立法院”黨團副總召張啟楷2日表示，民進黨哭窮、賣慘，又用追加預算情緒勒索、把人民當肉票，然而卻有錢改中正路名、搞大罷免，呼籲民進黨以蒼生為念吧。



張啟楷在“立法院”受訪表示，卓榮泰先是刪除地方一般性補助款後，又說期盼“立法院”支持636億元追加預算，逼中國國民黨、民眾黨接受，更情勒納稅人買單，不知是哪個天才想出來的？這條路是走不通的，根本就是勒索，是把人民當肉票。“政院”當務之急應對於不當編列的預算、浮濫的預算、有弊案的預算，全盤進行檢討，好好節流一番。



張啟楷說，卓榮泰此舉，更是為了避免藍白同仇敵愾，上演“地方包圍中央”戲碼，要威脅在野兩黨“趕鴨子上架”，對人民則極盡誤導之能事。但事實上，“立法院”這次要求中央與所屬的機關要統刪636億，這是因為今年度的“中央政府”總預算一下子膨脹得太快，多了8.28%，突破了3兆元，所以要針對浪費還有不當編列的部分適度的縮減636億。這與地方政府一般性補助款是完全不衝突、兩碼子的事。

