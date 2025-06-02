美將加碼對台軍售　王鴻薇：不宜照單全收

國民黨團書記長王鴻薇接受訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月2日電（記者 張嘉文）路透社日前引述美國未具名官員說法報導，美國對台軍售數額將超越美國總統特朗普第一次任期，以提升對中國嚇阻力。中國國民黨“立法院”黨團書記長王鴻薇向中評社表示，不管軍費要佔GDP的3%或5%，都對台灣財政是很大的負擔，加上對美軍購無法納入貿易數字中，在關稅談判對台灣非常吃虧。



王鴻薇強調，最重要的是花了這麼多錢，美方都沒辦法交貨，這些問題都該先獲得解決，因為對美軍購不該是無底洞，如果美方視此為對中方談判籌碼之一，執政的“賴政府”也可反用此事，當成對美的槓桿支點來談判，而不是照單全收。



路透社日前報導，預計特朗普政府對台軍售數額將超越第一任期，並且表示希望台灣在野黨不要杯葛對美軍購與當前“賴政府”預備增加“國防”預算開支提案。美國“國防部長”赫格塞斯（Pete Hegseth）近日出席新加坡香格里拉對話論壇，呼籲美國的亞洲盟邦應該設法將“國防”支出，提高到GDP的5%水準（台灣目前約GDP2.45%）。



王鴻薇今天接受中評社訪問時對此表示，第一個考量，不管軍費要佔GDP3%或5%，這樣龐大的軍購案勢必會排擠其他預算，這對台灣的財政負擔是需要考量的地方。



第二個考量，王鴻薇說，這些對美軍購是不是可以計入台方對美方的貿易數字裡面，因為目前美國是不認的，這樣的話台灣很吃虧，後續可能引來美國的關稅貿易報復。如果對美軍購都動輒好幾百億美金，花那麼多錢又不能減低台灣對美國的貿易順差，對於解決經貿問題很不利，譬如勞務採購技術等類的，起碼要能計入，不然對美軍購會變無底洞。

