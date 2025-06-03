賴岳謙：美不確定能賺多久　軍售台能撈就撈

國際政治專家、時事評論員賴岳謙。（中評社 資料照） 中評社台中6月3日電（記者 方敬為）路透社近日報導，美方預計擴大對台灣軍售，金額將超越特朗普第一任期，更點出希望在野黨不要阻礙。時事評論員賴岳謙接受中評社訪問表示，美方相關舉措的主要目的在於替軍工複合體牟利，因為“賴政府”配合美國增加軍費支出，加上美方評估2027年兩岸衝突時間點迫近，要把握可以從台灣撈錢的機會，能撈就撈。



賴岳謙認為，美國擴大對台軍售，雖然也有戰略部署的相關考量，但比重偏低，主要還是為了美國軍工業的利益著想，未來這些軍備若有交付，在兩岸可能衝突的情境中，或可以藉台灣助美國削弱中國大陸；若軍備延宕交付，那就是美國軍工業“淨賺”，無論如何，美國都沒有損失。



《路透》5月30日引述兩位匿名美國官員說法，鑑於中國大陸加大對台灣的施壓力道，美國計劃將對台軍售的程度超過美國總統特朗普第一任期的183億美元規模，作為嚇阻中國的一環。該報導稱，若美國對台軍售真的增加，可減輕外界對特朗普安全承諾打折的質疑，官員並表示，美方正施壓台灣的在野黨人士，勿反對台灣政府將“國防”支出增至占總預算3%的作為。



賴岳謙表示，美國當然希望將軍備盡量賣給台灣，所以一直要求民進黨政府要將防務預算不斷增高。賴清德當局也相當配合，並公開表態軍費支出要達到GDP的3%，滿足美國人的要求，未來甚至增長到3%至5%都不能排除，當台灣的軍費預算持續增加，而本身軍備的自製能力不強的情況下，絕大部分一定是向美國軍購。



因此，他研判，外媒傳出美方要擴大對台軍售，不是空穴來風。尤其美國在台的商會有很多是從事軍工產品買賣，包括直接或間接甚至軍民兩用產品等類別，所以特朗普政府加大對台軍售力道，是可預見的未來。



賴岳謙認為，美國擴大對台軍售，基本上還是以促進軍工複合體的利益為主，對協助台灣防衛以及戰略部署的成分較低，最優先的當然是為了美國軍工利益考量，能賣盡量賣、能賺盡量賺，因為美國不確定“還能賺多久”。按照美國智庫乃至於軍方的評估，2027年兩岸可能會爆發衝突，今年已經進入2025年下半年了，一旦台海真的爆發衝突，美國要從台灣撈錢的可能性就越來越低了，甚至有可能永遠再撈不到錢。