中正路更名法定義務　侯友宜：有意義嗎？

新北市長侯友宜視察秀峰高中老舊校舍整建工程，盼如期完工打造優質學習環境。（照片：新北市政府提供） 中評社台北6月2日電／台“內政部”預計推動中正路改名，並稱是“法定義務”。對此，中國國民黨籍新北市長侯友宜今天批評“經費要用在刀口上”，強調不論到哪個地方，市民的聲音就是要做就做有意義的事情，不要做這種沒有意義的事情。人民需要的是幫助他解決困難，政府把錢花在這種地方有意義嗎？



侯友宜2日到汐止的秀峰高中，瞭解新校舍新建工程進度時，媒體詢問侯對“內政部”先說中正路要改名，後來又說經國路可能也要納入（更名）的看法。



對於“內政部”推動中正路更名，侯友宜說，新北就有22條中正路，光是要改一條路，包括門牌、交通、路名、戶籍謄本與工商登記要調整，這不只是錢的問題，且工作做不完，尤其現在迫在眉睫，“中央”刪了一般性補助款，像弱勢家庭、教育、警消設備及社福都不夠用，呼籲趕快把被刪在刀口上的經費撥給新北市才是迫在眉睫的事情。



侯友宜疾呼，經費要用在刀口上，“中央”卻是把經費刪在刀口上，要去做那無謂的事情，其實都是沒必要的事情，趕快把救命的錢撥給新北，來幫助這些辛苦人。



媒體追問更名須民眾同意？侯友宜說，其實是人民決定，相信人民希望把錢用在真的需要被幫忙的人，不是用在沒有意義的事情，所以人民的聲音最大，要做就做真正有意義的事情，人民需要的是幫忙解決困難，“你把錢花在這種地方上有意義嗎？”