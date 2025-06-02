台新冠疫情升溫　醫示警2症狀要快篩

耳鼻喉科醫師張弘建議，若出現發燒或痠痛症狀，可先使用新冠快篩檢測。（照片：張弘臉書） 中評社台北6月2日電／台灣新冠肺炎疫情急速升溫，不少醫療院所擠滿看診民眾。耳鼻喉科醫師張弘1日在臉書發文表示，門診候診名單長得看不到底，約有一半患者感染新冠，症狀與一般上呼吸道感染難以區分，建議若出現發燒或痠痛症狀，可先使用新冠快篩檢測，如症狀輕微，可多喝水、充分休息；但若感覺明顯不適，應盡早就醫。



張弘指出，夏天一樣很多人發燒，1日上午的門診候診清單長到多不見底，即使提早停止掛號，仍一路看到下午1點。據他觀察，約有1/3的患者有發燒症狀，其中約有一半的人感染新冠病毒，整體呈現輕症化趨勢，與一般上呼吸道感染不易區分。



張弘點出常見症狀，包括發燒、腰痠背痛、咳嗽等，建議若出現發燒或痠痛症狀，可先用新冠快篩檢測，若症狀輕微，可多喝水、充分休息；但若症狀明顯不適，應及早就醫檢查。



張弘提醒，若為65歲以上長者、有慢性病、免疫疾病、心血管疾病或癌症病史者，建議盡早就醫檢查，必要時使用抗病毒藥物，並在出入人多的公共場所時戴口罩、勤洗手，以加強防疫。



疾管署5月27日表示，台灣新冠疫情持續升溫，預估高峰將落在6月底至7月初的暑假周，單周就診人次可能達20萬，遠高於去年同期的13萬人次，更超車2023年口罩全面解封初期的18萬人次，建議近期出入醫療機構、搭乘大眾運輸工具，或前往人潮擁擠場所時戴口罩，加強自我防護。