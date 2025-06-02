綠擬推大選套餐　陸空齊發奧援罷藍委

綠委吳思瑤。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月2日電／罷免藍委將有多個選區進入第三階段投票，《中央社》報導，參與盤整資源的民進黨黨政人士今天說，確定成案後，黨中央會明確宣示，並擬派遣團隊進駐選區協助，另將推掛看板、掃街與社群宣傳等比照“大選基本套餐”，陸空齊發奧援公民團體。



公民團體推動罷免藍委二階連署將告一段落，政壇研判有諸多選區將成案，進入第三階段投票。



外界關切民進黨在罷免第三階段的作戰策略，民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天接受媒體聯訪時提到，進入第三階段，民進黨仍會作公民罷團最強側翼，站在第二線提供各項必要資源，畢竟這是公民團體發起的民主行動。



吳思瑤說，政黨站在第二線提供協助，絕對不要搶了罷團的光芒，也不需要掠人之美，一切站在幫忙協力角度，這也是民進黨從一階、二階到三階的一貫態度。



該報導稱，民進黨人士指出，北市幾個罷團都展現出極高動能，用行動力感動民眾，影響力跨出自身選區、甚至跨縣市，這是大罷免開紅盤的一大原因。



這名黨內人士說，民進黨在二階最後階段已全面“催下去”，中央黨部統整資源，派遣一級主管帶領團隊進駐花蓮、台中等重點縣市，地方黨公職則合力協助收取、整合連署書，最終讓二階罷免送件達31位藍委，讓人振奮。



