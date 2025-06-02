竹科管理局長不到1年閃退跳槽　胡世民接任

新竹科學園區管理局今日舉行局長交接典禮，陳宗權（左）交棒給新任局長胡世民。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹6月2日電（記者 盧誠輝）新竹科學園區管理局今日舉行局長交接典禮，卸任局長陳宗權因被業界挖角，將到桃園市的生技公司擔任董事長，因此上任不到1年就申請自願退休，成為竹科有史以來任期最短的局長，新任局長則由竹科管理局副局長胡世民升任。



竹科管理局今日舉行局長交接典禮，包括“國科會主委”吳誠文、中國國民黨籍新竹縣長楊文科、台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠、無黨籍苗栗縣長鍾東錦、宜蘭縣代理縣長林茂盛、國民黨籍“立法委員”林思銘與鄭正鈐、聯電榮譽副董事長宣明智等人都到場出席。



卸任局長陳宗權表示，他記得去年接任竹科管理局長時也是在這樣炎熱的夏天，感謝“國科會主委”吳誠文對他的包容與支持，也感謝所有到場的企業界朋友，在這麼短時間內給他的支持。未來他將到企業去，希望還有機會跟大家多交流。新任的竹科管理局長胡世民在園區已經非常久，相信他未來一定可以把新工作做得更好。



新任局長胡世民指出，他已經準備好要接任竹科管理局長，希望大家多給他支持，他會繼續努力。科學園區一直是台灣產業發展的重中之重，台灣的科技實力舉世矚目，而園區就是這股創新力量的核心，他未來的目標是希望能夠更快速的服務所有園區的廠商，因為他從基層而來，深知服務是最重要的，未來也會與團隊全力解決廠商所遇到的問題。



“國科會主委”吳誠文表示，卸任的竹科管理局長陳宗權自2003年起就在“國科會”服務，2024年7月接任竹科管理局長，雖然衹有約11個月的時間，但仍帶領竹科團隊面對國際情勢動盪，致力提供良好投資環境，協助廠商穩扎穩打，站穩腳步，期間竹科入區登記家數、就業人數與整體進出口貿易總額再度寫下歷史新高紀錄。



吳誠文指出，新任竹科管理局長胡世民，自1989年5月踏入公職即於竹科管理局服務迄今，歷任技正、科長、簡任技正、企劃組副組長、組長、主任秘書等職，於副局長任職期間，督導寶山用地擴建工程、強化關鍵基礎設施防護能量、推動園區ESG工作，均能如期如質完成任務，嫻熟園區的運作脈絡與產業需求。相信未來竹科管理局在胡世民的帶領下能持續穩健發展。