台官方推去蔣化　蔣萬安轟只搞政治不辦正事

蔣家第四代、台北市長蔣萬安（左）。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月2日電（記者 張穎齊）台官方推動去蔣化，“內政部長”劉世芳積極推動全台中正路、經國路改名、移除蔣介石銅像。蔣家第四代、中國國民黨籍台北市長蔣萬安2日痛批，政府只搞政治、不辦正事，有錢改路名，為何不依法給地方政府一般性補助款？



“內政部”日前指出，依照促轉條例，落實轉型正義，“內政部”推動全台中正路、經國路改名，引發地方反彈。“內政部長”劉世芳2日再強調，“內政部”依法處理，轉型正義是人權議題，須嚴肅看待，“中央”或地方都不要偽裝成有錢才推動，沒錢就不推動，這都不是對於民主法治上推動轉型正義應有的態度。



針對“內政部”擬推全台中正路等改名議題，蔣萬安2日下午赴台北市議會進行市政總質詢備詢前受訪表示，他實在不希望看到政府只搞政治、不辦正事，“中央”若有錢協助地方改路名，為何不依法將給地方的一般性補助款撥發？



蔣萬安表示，他認為人民希望看到的是政府好好做實事，地方才能照顧弱勢、老人家、孩子，人民希望看到的政府是多做實事、多辦正事、少搞政治。



國民黨籍台北市議員楊植斗質詢，除了中正路、經國路外，“內政部”要推去蔣化，還有中正區、介壽路、中正大學、高中、國中、國小、經國七海文化園區等，門牌、戶籍、身分證全都要改，劉世芳平常是否過太爽？不打詐、不打炒房、不推動居住正義，徒增戶政人員負擔、還有花納稅錢，還嗆台北市別假裝沒錢？兩蔣十惡不赦嗎？



蔣萬安答詢，他實在無法理解，也看不出“內政部”的用意，他要呼籲“中央”少搞政治，民眾不想看到不照顧治安、不打詐、不推動居住正義，反而去糾結與民眾有關的路名等。



國民黨籍台北市民政局長陳永德答詢，光是台北市中正區就有7.3萬戶門牌，改門牌、身分證戶籍等就要花1600多萬元新台幣，他也認為實在沒必要，中正有別的用意，大中至正、中正之道，都不錯啊。