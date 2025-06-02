情勢緊張　台北市將清查建物地下室防空避難

左起台北市長蔣萬安、兵役局長李治安、研考會主委殷瑋。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月2日電（記者 張穎齊）台海情勢緊張，兵凶戰危。針對台北市若遇到戰爭的準備應變，中國國民黨籍台北市長蔣萬安2日在市議會答詢時表示，台北市7月17日下午將進行“2025城鎮韌性演習結合漢光演習”，實施30分鐘警報傳遞與發放、疏散避難、交通及其他必要管制。



國民黨籍台北市議員楊植斗關心台北市的防空避難規劃，大樓地下室準備如何？台北市工務局建管處長虞積學答詢，有請公寓大廈管理科處理，今年會開始清查屬於公有建築物的地下室，至於私有建築物也會瞭解使用狀況，若防空避難空間有違規使用，則依照違反《建築法》要求限期改善、否則處罰。



蔣萬安2日下午赴台北市議會進行市政總質詢備詢。國民黨籍台北市議員楊植斗質詢，台海情勢愈來愈緊張，有戰爭爆發風險，蔣萬安是否有接獲“國防部”的聯繫，針對民防、“全民國防”的相關訊息？



蔣萬安答詢，都有，關於戰備防災或是核災等，中央都有指導，7月17日下午1點半至2點，台北市就會有“2025城鎮韌性演習結合漢光演習”，實施30分鐘警報傳遞與發放、疏散避難、交通及其他必要管制。



蔣萬安強調，對於防災、救災，還有戰爭發生時等各項準備，台北市兵役局也有手冊、文宣，培養、教育市民關於全民“國防”的重點。



台北市兵役局長、退役少將李治安答詢，今年已有4次兵棋推演、3次演練及演習，都有完整規劃，“內政部”、“國防部”都有指導，台北市會做得非常完美，並強化救災能力。



楊植斗也問研考會有無準備台北市民對於戰爭、防災演練等民意調查？研考會主委殷瑋答詢，5月還沒做，6月會再做一次，都會考量什麼樣的題目，去放進整個題組。