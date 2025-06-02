洪秀柱籲堅拒綠色文革　否則將失自由與光明

洪秀柱。（中評社 資料照) 中評社台北6月2日電／針對陸委會日前稱鎖定20多位配合大陸轉發宣傳圖卡台灣藝人進行調查。中國國民黨前主席洪秀柱今天發文嚴詞正告執政者，思想不是你們的禁臠，人民不是你們的棋子。她並強調，全民若不在此刻挺身而出，堅拒這場“綠色文革”、抵抗這股假民主之名的極權浪潮，台灣將徹底失去自由的靈魂與光明的未來！



洪秀柱臉書全文如下:



台灣正處於一場前所未見的民主危機。民進黨政府高舉“抗中保台”的大旗，實則進行“思想肅清”、“言論統一”之實。他們以捍衛台灣之名，大肆點名清洗文化界、媒體與藝人，不容許任何與其立場稍有不同的聲音存在。這不是民主進步，而是一場赤裸裸的“綠色文革”，一場由執政黨主導的思想整肅。



所謂的“言論自由”，在這個政權眼中，只是一塊虛偽的門面裝飾。任何人只要不配合官方敘事，馬上就被貼上“親中”、“統派”、“被滲透”等標籤，從過去媒體遭關台、到最近藝人被批判，如今連一般民間正常的兩岸交流，都被抹黑成“危害國家主權”、甚至被扣上“中共同路人”的罪名。這種“順我昌、逆我亡”的極端手法，與極權統治毫無二致！



令人不寒而慄的是，民進黨完全不容異己，將所有不同聲音視為敵人，全面封殺、徹底清算，一波接一波，從言論到思想，從清查陸配、軍公教、到教育和媒體，無一倖免。這樣的綠色恐怖，不僅是對民主的背叛，更是對台灣人民思想自由的踐踏！



民進黨口口聲聲要對抗所謂的“滲透”，那麼就拿出勇氣，光明正大地與對岸進行對等交流，辦論壇、比制度、比治理、比自由，而不是縮在井底畫地自限、自我催眠。逃避不會讓台灣更強大，衹有對話與比較，才能讓台灣真正走向自信與茁壯。

