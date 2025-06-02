吳誠文：台灣半導體產業應從代工模式走出去

“國科會主委”吳誠文強調，台灣半導體產業應從過去毛利10%以內的傳統代工營業模式走出去。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹6月2日電（記者 盧誠輝）“國科會主委”吳誠文今日表示，台灣半導體產業應從過去毛利10%以內的傳統代工營業模式走出去，把創新、應用、服務的模式加入到半導體產業當中，未來才有機會能創造更多台灣的內需市場，讓科學園區不再衹有製造業，而是成為能有各行各業的生態科學園區。



曾任新竹清華大學副校長、成功大學副校長的吳誠文今日出席新竹科學園區管理局長交接典禮指出，竹科是台灣經濟的命脈，台灣科學園區的發展就是從新竹開始，再擴散到中部科學園區與南部科學園區，現在全台灣共有18個科學園區。而這18個科學園區除了台灣自己所培養的產業以外，所連結到科學園區以外的產業更是不計其數。



吳誠文提到，台灣半導體產業鏈所連結到的從業人口，保守估計至少有30幾萬人，而這30幾萬就業人口也是台灣高所得的家庭，他們所創造出來的直接經濟效應高達新台幣4.7兆元，接間的經濟效應更佔台灣GDP的一半以上，這些都是過去半導體產業鏈對台灣所做出的貢獻。



他說，半導體產業鏈也創造了台灣在資本市場的稅收，連帶影響了全世界對台灣半導體產業的重視，更帶動了其他產業跟台灣的連結。未來他希望能將台灣的高科技產業進一步和醫療體系做連結，再加上生技產業的發展，相信這會是台灣下一個能讓全球矚目的重點產業。



吳誠文強調，台灣半導體產業應該要逐步從過去毛利10%以內的傳統代工營業模式走出去，把創新、應用、服務的模式加入到半導體產業當中，未來才有機會能創造更多台灣的內需市場，政府未來補助的也不再只是製造業，而是擴及到需求端的各行各業。



吳誠文認為，未來包括智慧醫療、智慧製造、智慧旅宿健康產業等都將是台灣產業的重要發展方向，科學園區也不再衹有製造產業而已，而是要打造一個生態科學園區，從製造、應用到服務端，各行各業都能在生態科學園區找到出路。