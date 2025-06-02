陳佩琪：為了追殺柯文哲　司法人人唾棄

陳佩琪表示，司法追殺柯文哲，信譽全毀。（照片：陳佩琪臉書） 中評社台北6月2日電／台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案已被羈押9個月，日前被裁定再延押2月。柯文哲妻子陳佩琪2日在臉書發文表示，過去聯考丙組以醫學系為最高志願，丁組則以法律為首要目標，都備受敬重的社會菁英。如今執政黨把司法玩成這樣，“為了追殺一個柯文哲”，司法變成人人唾棄。



陳佩琪提到，520有媒體公布賴清德就任一年在施政各方面的滿意度，她長期以醫師為業，很自豪過去政治人物不管在哪個縣市或位居什麼職位，醫療幾乎是這些首長滿意度最高的項目，相信每個醫界份子都感受到與有榮焉。



陳佩琪表示，以前聯考丙組以醫學系為最高志願，丁組則以法律為首要目標，但無論最後走上哪個領域，都是一些邏輯推理能力極佳的社會菁英，這些人在社會上都廣為民眾所敬重，“但現在呢，司法為了追殺一個柯文哲，握有司法人事任命權的執政黨把司法玩成這樣，這些和醫學並列的司法菁英怎麼能忍受自己專業領域和職場信譽受到如此之摧殘呢？”



陳佩琪說，現在每一有司法案件發生，社會幾乎是一面倒地抨擊，當這種氛圍已經形成，每當民眾看到有涉司法的案件，膝蓋反射就是開罵，代表這個領域在民眾心目中早已不再為人所信任，已經是整組去了了了，“司法是社會正義最後一道防線，淪落至此，是多麼可悲的事，台灣在全球也不算是特別落後，為什麼司法在民進黨主政下會被玩成這樣呢？”