雲林縣府提訴願　爭取撤銷補助刪減

雲林縣長張麗善。（中評社 資料照） 中評社雲林6月2日電／“行政院”刪減雲林縣政府今年一般性補助款新台幣37.6億元，縣府認為，違反財政收支劃分法，今天向“行政院”提出訴願，請求撤銷該項刪減處分，並要求依法核定應有補助金額，並加計利息。



中國國民黨籍雲林縣長張麗善指出，“行政院”今年5月16日發函刪減雲林縣2025年度一般性補助款新台幣37億6084萬3000元，金額遠低於2024年度核定預算數，按財政收支劃分法規定，中央對地方政府的一般性補助款，不得低於修法施行前一年度的預算編列數，此舉已違法，且程序欠缺審慎。



張麗善說，雲林縣為典型農業縣，自有財源有限，需長期仰賴中央補助及向外舉借債務。至2024年底止，縣府公共債務尚有128億元，累計絀額達162億元。在地方財政情形極度困難下，“行政院”貿然刪減一般性補助，嚴重衝擊縣府財政，將影響弱勢照顧、教育資源與地方基礎建設等，形同變相懲罰民眾。



雲林縣府表示，中央應尊重地方財政自治權，補助款制度須依法辦理、按制度規範予以保障，不容恣意更動。今天提出訴願主張“行政院”處分違法，已對地方政府造成重大不利影響，所以依法請求撤銷原處分，應速核發原核定金額並補發利息，以還地方政府公道，守護縣民基本權益。



雲林縣府強調，絕不容許不當削減補助影響基層建設與服務，籲請“行政院”審慎面對，依法行政，勿讓地方政府陷入財政運作困難的窘境。



雲林縣府各局處已針對各項業務進行30%的預算控管，以輕重緩急作調整，主計處和審計處今天下午逐項檢討。