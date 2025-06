賴文儀：俄烏迎向終局　特朗普叫囂無用

文藻外語大學國際事務學系副教授賴文儀。(中評社 蔣繼平攝) 中評社高雄6月4日電(記者 蔣繼平)針對俄烏戰爭仍膠著,美國總統特朗普是否有能力調停?台灣文藻外語大學國際事務學系副教授賴文儀接受中評社訪問表示,美不援助烏,歐盟一連串無效介入,俄烏之間今年一定會停戰,並是停在俄羅斯總統普京期望的條件下,特朗普批俄只是在讓這件事情合理化,普京都撐三年還能怕什麼?美國是那個圖窮匕見之後的荊軻,兩手空空對秦王叫囂,有何用?



賴文儀,美國紐約州立大學奧爾巴尼分校(State University of New York at Albany)國際關係博士,現為文藻外語大學國際事務學系副教授。學術領域包括國際政治經濟、外交政策、政治理論等。



賴文儀表示,美國的外交政策制定有三個由大至小的意見圈,最外圍就是“普遍民意圈”、中間是“菁英討論圈”、內核就是“決策與執行圈”。其影響力與位置無關,三圈彼此互動消長,形成一個外表看似意見紛擾、實質區分二元的歷史脈絡。第一元是“國際主義”、第二元是“孤立主義”。



賴文儀表示,美國的普遍民意圈,大致上是同意第二元孤立主義、反對第一元國際主義,因為民眾希望國家資源落在國民身上而不是瓜地馬拉的性別平權教育上。美國的菁英討論圈是反過來,支持國際主義,因為美國越多介入外國事務,產生的油水越多,菁英才有機會雨露均霑、政策買票。



賴文儀表示,正因為民意圈與菁英圈的差距,導致美國外交決策執行圈在面對眾多國際事務時,常常會出爾反爾、昨是今非,也讓實質利益綁定美國的各國,坐立難安。



賴文儀表示,而經過一連串一敗塗地的調停當下兩大戰爭(俄烏、以哈)之後,特朗普還是嘻皮笑臉的說俄羅斯“壞東西、玩火、瘋狂”,這不只是特朗普風格,更是展現了特朗普的孤立主義正在向選民說話表態“我不在乎”。