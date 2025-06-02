遭翁曉玲點名　藍議員郭昭巖不談連署份數

台北市萬華區中國國民黨籍資深議員郭昭巖表示，有在爭取罷綠委連署，但未說明連署份數。（中評社 資料照） 中評社台北6月2日電／罷免民進黨台北市“立委”吳沛憶二階連署送件期限為6月7日，迄今尚未達標。藍委翁曉玲日前與領銜人李孝亮合體直播，爆料有在地國民黨議員沒有幫忙收件，還點名北市議員郭昭巖。郭昭巖2日回應，今已交部份連署書給黨團，表示自己都有一直在幫忙連署，對於具體份數則表示“繼續努力”，也對翁喊話，可以去看看她過去在萬華的努力。



台北市萬華區資深議員郭昭巖2日前往議會總質詢後，被問及近日風波，她澄清自己都有一直在幫忙連署，之前也有設連署站，甚至還有打電話、親自去送連署書，怎麼會沒有呢？只是像今天有總質詢，民意代表自己的工作也很繁重，所以也要善盡民意代表的角色，但是身為黨籍的議員，也會配合黨的作業，自己都有抽時間出來連署。



《中時新聞網》郭昭巖說，目前連署份數還在確認當中，因為發現有些人不免會寫錯，所以就要重復核對，確保每份的正確性，讓民眾安心連署，自己今天已交部分連署書給黨團，正在繼續核對、收件當中，也肯定李孝亮很努力，但是民意代表也有善盡工作的責任。



記者問，怎麼看台北市議員鍾小平說，沒有收到5000份就是不盡責，但他今天只交1000多份，郭昭巖說，台北市黨部主委黃呂錦茹被羈押後，很多人也被叫去問，包含志工等，民眾擔心怕被查水表，所以並不好連署，且自己還有民代等工作，都要特別抽出時間幫忙。至於實際份數，有沒有信心比鍾小平還多，她說已經送了，會繼續努力。



被問及是否擔心中正萬華區偏綠，連署後對選舉的影響？郭昭巖說，黨部交辦都會去努力，比較擔心民眾不敢去連署，且有些簽第一階段的人搞不清楚，不知道第二階段可以再簽，希望大家能夠來連署。郭昭巖最後也喊話翁曉玲可以去看看她過去在萬華努力，不敢說每屆做的很好，但是真的很努力。