賴文儀：特朗普看懂台灣少數綁架多數的錯亂

文藻外語大學國際事務學系副教授賴文儀。(中評社 資料照) 中評社高雄6月3日電(記者 蔣繼平)針對特朗普2.0的國際戰略是否走向戰略退縮,台海有何影響?台灣文藻外語大學國際事務學系副教授賴文儀接受中評社訪問表示,特朗普孤立主義是對國際事務退一步,不代表美國會對局勢變化視若無睹,只是出手時機不那樣頻繁,且特朗普看得懂台海問題是台灣內部少數綁架多數的政治錯亂,非華府問題。中美博弈穩定,有權力平衡、無權力真空,只會有對罵、演習、放話、軍購,不會有砲火擊發。



賴文儀,美國紐約州立大學奧爾巴尼分校(State University of New York at Albany)國際關係博士,現為文藻外語大學國際事務學系副教授。學術領域包括國際政治經濟、外交政策、政治理論等。



近期美國稱“美不再投入不明確軍事任務 回到以現實為本的戰略”,加上美國國安會裁員百人被解讀知台派失勢,一連串的動作引發外界關注。另外,美國國防部先前預測中國大陸2027年可能對台灣發動攻擊;日本《產經新聞》日前報導引述美軍 方人士說法指出,解放軍有可能提前在2026年攻打台灣,也引起熱議。



對此,賴文儀表示,台灣這些年來孤注一擲的在國際關係中獨押美國,就會對美國外交政策的風吹草動產生過度解讀,以及錯誤認識。事實上台灣不是獨押美國,台灣是押美國之外,還一邊用力叫罵另外一個選項,加上外場加買三倍非美國方全輸,這局不可謂不大,當然要更加緊張一點。



賴文儀表示,若仔細觀察會發現美國外交政策有其週期性、也有異中之同,看向特朗普上台後的美國外交政策可以發現明證。共和黨在戰後的政治訴求一直都是傾向草根大眾與農牧內陸,因此較為遠離菁英圈利益集團,由此,外交政策就明顯傾向孤立主義。特朗普在這個面向上走得更遠,不只不做國際主義做的事情,還要做掉國際主義的機構,即使一時間做不掉,暫時廢了也不錯。



賴文儀表示,由此可知,研議搬離部分駐韓美軍、收縮防衛圈到第二島鏈、裁員國安會、把所有主戰派都送進多霧低地的國務院位置的大冰箱、把掛滿性醜聞的電視名嘴安在674位美軍將軍頭上,都是極為合理的落實了特朗普式孤立主義。