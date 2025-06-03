賴文儀：特朗普看懂台灣少數綁架多數的錯亂

文藻外語大學國際事務學系副教授賴文儀。（中評社 資料照） 中評社高雄6月3日電（記者 蔣繼平）針對特朗普2.0的國際戰略是否走向戰略退縮，台海有何影響？台灣文藻外語大學國際事務學系副教授賴文儀接受中評社訪問表示，特朗普孤立主義是對國際事務退一步，不代表美國會對局勢變化視若無睹，只是出手時機不那樣頻繁，且特朗普看得懂台海問題是台灣內部少數綁架多數的政治錯亂，非華府問題。中美博弈穩定，有權力平衡、無權力真空，只會有對罵、演習、放話、軍購，不會有砲火擊發。



賴文儀，美國紐約州立大學奧爾巴尼分校（State University of New York at Albany）國際關係博士，現為文藻外語大學國際事務學系副教授。學術領域包括國際政治經濟、外交政策、政治理論等。



近期美國稱“美不再投入不明確軍事任務 回到以現實為本的戰略”，加上美國國安會裁員百人被解讀知台派失勢，一連串的動作引發外界關注。另外，美國國防部先前預測中國大陸2027年可能對台灣發動攻擊；日本《產經新聞》日前報導引述美軍 方人士說法指出，解放軍有可能提前在2026年攻打台灣，也引起熱議。



對此，賴文儀表示，台灣這些年來孤注一擲的在國際關係中獨押美國，就會對美國外交政策的風吹草動產生過度解讀，以及錯誤認識。事實上台灣不是獨押美國，台灣是押美國之外，還一邊用力叫罵另外一個選項，加上外場加買三倍非美國方全輸，這局不可謂不大，當然要更加緊張一點。



賴文儀表示，若仔細觀察會發現美國外交政策有其週期性、也有異中之同，看向特朗普上台後的美國外交政策可以發現明證。共和黨在戰後的政治訴求一直都是傾向草根大眾與農牧內陸，因此較為遠離菁英圈利益集團，由此，外交政策就明顯傾向孤立主義。特朗普在這個面向上走得更遠，不只不做國際主義做的事情，還要做掉國際主義的機構，即使一時間做不掉，暫時廢了也不錯。



賴文儀表示，由此可知，研議搬離部分駐韓美軍、收縮防衛圈到第二島鏈、裁員國安會、把所有主戰派都送進多霧低地的國務院位置的大冰箱、把掛滿性醜聞的電視名嘴安在674位美軍將軍頭上，都是極為合理的落實了特朗普式孤立主義。