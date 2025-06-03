中評關注：政策轉彎　中正路改名是假議題？

劉世芳日前力推中正路改名，後又說需要“中央”、地方、在地居民有共識才會推動。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月3日電（記者 黃筱筠）台“內政部”日前推動全台中正路更名，遭到地方反彈，“內政部”也鬆口稱要等到取得共識再推動。“內政部”此舉在於凝聚深綠支持者，不能讓大罷免氣勢潰散。且在美國戰略轉型，美國總統特朗普提及統一與和平，賴清德無法高喊抗中，只能在轉型正義、去蔣化議題上喊口號。最後引發民怨後又轉彎暫緩，還把責任推給地方政府，繞了一大圈 淪為假議題。



根據統計，全台灣有316條中正路，一旦更名不只換路牌，身分證、房產權狀、戶籍以及公司營業登記等都要改，先不管要花多少錢，“內政部”願意補助每案新台幣10萬元夠不夠的問題，無謂的勞師動眾惹來的民怨，官方也承受不起，“內政部長”劉世芳才會趕緊鬆口稱等到有共識再說。



“內政部長”劉世芳曾任“行政院秘書長”、“總統府”副秘書長、“國安會”副秘書長、高雄市副市長、“立委”等，怎會不知道全台中正路改名需要耗費多大資源，卻在520賴清德就職週年前拋出這個議題，預告要將全台的中正路更名。此舉不過就是另一種抓住綠營基層的操作方法，若無法順利進行，再推給地方政府，並高喊轉型正義要兼顧程序正義，不是預算多少的問題，也算是一種為自己做不到的解套說法。



民進黨為力推大罷免，許多事情都令人非常詫異，“中選會”幫南投縣選委會“校正回歸”，將罷免藍委馬文君與游顥罷免案，分別有199人與508人的連署書修正為符合規定。“中選會”過去強調這些審查的工作，都是地方選委會進行，要選民相信地方選委會。但現在卻要重複審查地方選委會工作，還校正回歸連署份數。之後若再補件，搞不好就能讓第二階段罷免藍委人數再增加。



為了讓罷免藍委衝高人數，降低綠委罷免人數，不只檢調大搜索國民黨各縣市黨部，造成寒蟬效應，綠委很可能在第二階段罷免連署掛零。“中選會”還很好心的幫忙“校正回歸”連署罷免藍委的份數。



最後若第三階段進入罷免投票，民進黨更釋出已經擬好作戰計劃，要求黨公職要陸空齊發作戰，派遣更大規模的團隊進駐花蓮、台中等重點罷免藍委區域，也會推出“大選基本套餐”，協助掛看板、掃市場、宣講，搭配社群宣傳，陸空齊發做公民團體的奧援。