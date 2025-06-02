台官方：50多位哈佛大學台生暫未受影響

台官方瞭解，目前哈佛大學在學台灣學生約50餘位，暫未受到影響。（中評社 資料照） 中評社台北6月2日電（記者 黃筱筠）台“外交部”2日晚間發布新聞稿指出，台灣駐波士頓辦事處已主動聯繫50餘位在美國哈佛大學就讀的台灣學生，關心在校情形並提供協助。目前台灣同學就學並未受到影響，正等待哈佛大學國際事務處進一步說明。駐處將持續與校方及台灣同學保持密切聯繫。



台“外交部”說，攸關台灣學生赴美留學及深造的權益，賴清德甚為重視，第一時間即與美國在台協會台北辦事（AIT／T）、台灣駐美國代表處及駐波士頓辦事處密切聯繫，持續掌握事件發展及可能影響，現階段在學的學生暫時未受到影響。



台官方指出，“外交部長”林佳龍並已數度親向AIT／T處長谷立言提洽，表達對台灣學生權益的高度關切，“外交部”及駐外館處並與AIT／T等美方相關單位及官員維持密切聯繫。



美國特朗普政府5月23日宣布撤銷哈佛大學招收外國學生資格，並傳出將對赴美學生簽證採新措施。



台官方表示，關於哈佛大學遭撤銷招收國際學生資格一事，美國國土安全部已於5月29日宣布給予哈佛大學30天的寬限期，聯邦法院也裁定暫緩執行相關命令，現階段在學的學生暫時未受到影響；由於最終仍須等待法院正式判決結果，後續發展尚待觀察。



台官方表示，有關預計於今年入學的國際學生簽證措施，經洽詢AIT／T瞭解，現階段已預約的學生簽證面談仍照常進行，沒有取消；有意申請簽證者，包括學生及交流簽證，也可以繼續遞件，對於尚未安排確認面談時間的申請人，則建議持續留意AIT／T網站所更新的訊息。



