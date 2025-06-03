中評關注：民眾黨落選人齊聚竹市府背水一戰

“新竹保安隊”成員有許多曾受高虹安提攜的白營落選人在列。（中評社 資料照） 中評社新竹6月3日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨前發言人楊寶楨2日就任新竹市政府發言人，成為停職中的新竹市長高虹安任內第三任市府發言人，也是第八位白營落選人進入新竹市府核心幕僚圈。



楊寶楨曾於2022年參選台北市第三選舉區（松山區、信義區）議員落敗，後便轉任民眾黨“立法院”黨團副主任，加上她在2019年就開始擔任民眾黨發言人長達4年多，因此和曾任民眾黨不分區“立法委員”的高虹安與邱臣遠都有私交。楊寶楨在5月14日和基隆市府政策推廣大使合約期滿前，就獲得民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠延攬加入新竹市府團隊。



現任代理市長邱臣遠也是落選後轉進新竹市政府。邱在2020年和高虹安因都擔任民眾黨不分區“立委”，兩人還曾擔任黨團正、副總召，因此建立了好交情。高在2022轉戰新竹市長當選，邱則是當完一屆“立委”任期後，在2024年參選新北市第八選舉區（中和區）“立委”落選，但隨即獲得高延攬進入新竹市府擔任副市長，在去年7月高停職後，更成為代理市長。



新竹市府勞青處長吳達偉也有類似狀況，他在2020年首次代表白營參選新北市第七選舉區（板橋區）“立委”落選後，便轉任高虹安“立院”辦公室主任，2022年再戰新北市第五選舉區（板橋區）議員同樣落選後，曾短暫擔任中國國民黨新北市議會黨團顧問，直到去年12月才獲得邱邀請，擔任新竹市府勞青處長。



除了邱臣遠、楊寶楨和吳達偉都曾是白營落選人外，新竹市府民政處長施淑婷也曾在2022年參選新竹市第三選舉區議員落選，便轉而擔任高虹安任內第一任市府發言人，2023年9月轉任民政處長。

