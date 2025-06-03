郭正亮曝館長粉絲數　綠會怕訪陸引風潮

“館長”陳之漢。（中評社 資料照) 中評社台北6月3日電／台灣民眾黨前主席柯文哲的支持者、網紅“館長”陳之漢日前宣布，將前往大陸探訪，他強調，此次行程“沒收錢、沒有政治目的”，過程全部公開透明。陸委會則表示，希望館長遵守我們兩岸條例的規範。對此，前“立委”郭正亮指出，館長共有2個頻道、粉絲共計190多萬，每周流量約有1100萬，累積非常多“政治粉”，民進黨政府可能會擔心，館長的訪陸行可能引發一波效仿風潮，“這就不得了”。



針對國台辦對館長訪陸表示歡迎，陸委會主委邱垂正5月29日表示，館長是一般民眾，依照現行法規，並不需要政府許可，“我們只能祝福他，也希望他能夠秉持這種尊嚴，遵守我們兩岸條例的規範，同時重視社會觀感，共同為我們台灣，為我們‘國家’，為我們整體維護我們整體的利益”。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮2日在政論節目《大新聞大爆卦》表示，館長的觀眾很多都是20到40歲的民眾，且是第1次去大陸，這種人比較罕見。他指出，與先前受大陸引發話題的網紅鍾明軒不同，館長有在參與政治活動，所以相較於鍾，陸委會比較重視館長，且綠媒也製作了不少相關影片，“所以他們真的認為會有衝擊”。



郭正亮接著說，館長共有2個頻道、粉絲共計190多萬，每周流量約有1100萬，且館長現在非常支持民眾黨，在過去則分別支持過國民黨和民進黨，累積非常多“政治粉”，在這之中，可能有很多沒去過大陸的年輕人。他並提到，館長曾公開批評大陸，所以民進黨政府可能會擔心，館長的訪陸行可能引發一波效仿風潮，“這就不得了，比較有類似甲亢哥（IShowSpeed）的效果”。