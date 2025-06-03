綠議員陳怡君涉詐領助理費300萬　今起訴

民進黨台北市議員陳怡君。（中評社 資料照） 中評社台北6月3日電／民進黨籍台北市議員陳怡君涉嫌自2019年起，利用胞弟等親友人頭掛名擔任議會助理，向台北市議會申報不實資料，詐領助理補助費逾300萬元。士林地檢署3日依《貪污治罪條例》將她起訴，並將案件移審士林法院。下午將召開延押庭，決定是否延長羈押或准予交保。



起訴書指出，陳怡君擔任第13、14屆台北市議員期間，夥同助理張惠霖（饅頭主任）利用親屬人頭帳戶掛名公費助理，自2019年至2025年2月止，偽造聘書與人事資料，詐領助理薪資、年終獎金與慰勞金等，共計384萬8，568元。所得款項透過層層轉帳、以現金提領、再存入證券帳戶進行投資，部分金流更用於支付租屋費用，藉以掩飾來源、規避查緝，構成洗錢行為。



此外，檢方也查出，陳怡君自2023年8月至2025年2月，透過張女收受某建設公司“顧問費”為名的賄款，每月匯入賀姓名下帳戶3萬9207元至3萬9219元不等，合計18筆，共收受賄賂70萬5894元。雙方對價關係明確，陳怡君在收款後多次利用議員職權向市府工務局、公園處、自來水處等單位施壓，協助建案辦理行道樹遷移、臨時用電及污水設施審查等程序，疑為不違背職務行為之賄賂。



檢方依貪污治罪條例第5條第1項第2款、第3款、不違背職務收受賄賂罪、刑法使公務員登載不實、偽造署押、及洗錢防制法等罪嫌起訴7人，並依法聲請沒收總金額455萬4462元及相關不法工具。至於涉案楊姓、陳姓助理，檢方認為犯罪嫌疑不足，處分不起訴。