台積電股東會登場　聚焦地緣政治與海外布局

台積電股東會今日上午9時登場。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹6月3日電（記者 盧誠輝）台積電今日召開股東會，這是魏哲家接任台積電董事長後首次主持股東大會，備受市場關注。在台灣半導體供應鏈受到美國對等關稅與中美貿易戰的影響，預料股東會將聚焦地緣政治與海外布局對台積電獲利的影響。



台積電股東會今日在新竹喜來登大飯店登場，股東會前除了工傷協會在場外召開記者會指控“台積電獲利驚人，勞工死傷慘重”鬧場外，會場被擠得水洩不通，除了海內外媒體齊聚關心台積電的未來發展外，小股東們也一大早就到場排隊依序入場。



根據美國《彭博》（Bloomberg）報導，台積電已在評估前往阿聯酋（UAE）建廠的可能性，在當地的建廠規模甚至可能與美國亞利桑那州投資案相當，同樣預計建置6座晶圓廠，但台積電僅回應說“不評論市場傳聞，當前專注於既有擴廠計劃”，不過市場普遍認為台積電能否赴阿聯酋建廠主要還是要看美國的態度。



面對地緣政治風險逐步增高，預料股東會將聚焦台積電的海外布局，尤其是魏哲家在今年3月才和美國總統特朗普共同宣布將擴大台積電在美國的投資計劃，台積電未來總計將在美國興建6座晶圓廠、2座先進封裝廠和1座研發中心，小股東們都相當關心台積電赴美投資計劃是否會影響台積電的獲利狀況。