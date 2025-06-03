另類黑熊學院？玩具槍公司進苗栗校園推民防

家長舉報為何民間機構活動，可以用“教育部”名義，跳過苗栗縣政府教育處發函各校？（全防會網站） 中評社台北6月3日電／一個名為全民“國防”教育協會（全防會）近日透過“教育部”苗栗聯絡處發函給苗栗縣公、縣立及私立高中職校，邀請參與該協會舉辦的“全民“國防”教育聯合射擊競賽”，宛如“黑熊學院”復刻版，引發學生家長向中國國民黨苗栗縣“立委”邱鎮軍舉報，為何民間機構活動，可以用“教育部”名義，跳過苗栗縣政府教育處發函各校？還要學生停課參加？



經家長查證這個全民“國防”教育協會，只是一個販售玩具槍業者成立的協會，大有為自己公司推廣業務味道，因此向苗栗縣藍委邱鎮軍舉報。邱鎮軍質疑，全防會是仗著誰的勢？可以讓“教育部”配合？“教育部”應該對外說明。



根據《中時新聞網》報導，全防會是由“怪怪貿易”公司廖姓董事長於2022年向“內政部”申請成立，協會聲稱成立目的就在強化全民防務意識。協會在近一年內連續在全台各縣市，安排高中職校舉辦參訪該公司、以及參加該公司舉辦的漆彈比賽，許多高中職學生都被校方安排參加，仿如黑熊學院翻版。



今年4月間，“教育部”苗栗聯絡處發函給苗栗縣各公立、縣立及私立高中職校，在5月27日上午9時至下午4時，於竹南高中舉辦2025年校園安全暨全民防務教育聯合射擊競賽，邀請各校組成1至2隊，每隊4名學生參賽。由於比賽時間是周二，函中還要各校核准領隊及參加學生可以公差假方式參賽。

