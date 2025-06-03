綠藉罷免案操兵鋪路2026　藍士氣低

民進黨中央黨部。（中評社 資料照） 中評社台北6月3日電／大罷免即將進入第三階段投票，民進黨上周指示各罷免中國國民黨籍“立委”選區議員準備陸空作戰，黨中央也比照大選規格，籌劃各區罷免總部，全力協助罷團，同時為2026年選戰布局及操兵。相對的，國民黨已有7縣市黨部遭檢調搜索，105名專職黨工遭約談、甚至羈押禁見，士氣大受打擊，黨內研判罷免15席綠委可能全部摃龜，認為民進黨除藉檢調力量打壓罷綠，更為削弱藍營基層組織，鋪路2026年九合一選戰。



根據《中時新聞網》報導，民團發動罷免35位藍委，民進黨密切觀察各區情形，研判25至31案可望進入第三階段投票，在端午節連假前連兩天，逐一致電各罷藍委選區議員下達陸空作戰指令，要求提供至少3面看板地點、陸戰掃街及客廳會等10場中小型活動，等“中選會”本月中旬宣告投票日，立即全面啟動，力助罷團達陣。



民進黨籍北部某議員說，黨中央上周以電話指示，未發公文，顯然想低調進行；聽說有議員對協助設攤連署二階，黨中央事後刁難經費核銷頗有怨言，也有議員不滿罷團爭搶連署書“績效”，雖然各選區狀況不同，但議員仍會配合黨中央指示。



民進黨中央另著手以選戰規格，規劃各選區罷免總部，以現前任黨公職及黨務、社團幹部為骨幹，在地大老、信賴之友會系統也納入編制，同一縣市是否設縣市級總部視情形決定，但將設“總督導”，原則上由可望參選下屆縣市長者擔綱，例如台中市“立委”何欣純、台東縣原民“立委”陳瑩，既操盤罷免兼預先操兵縣市長、議員選舉的人脈及錢脈，但雙北等因情形複雜的縣市總督導人選待討論。至於各區罷團是否納入總部運作，尊重罷團決定。



國民黨偕民團發動罷免15位綠委，自3月下旬台南市黨部遭檢調搜索，至今已有雙北、台中、基隆、宜蘭及屏東等7縣市黨部或鄉鎮市區黨部被搜索，還有高雄、花蓮、嘉義縣市等罷團成員被搜索或約談，包括中央黨部組發會癌末專委等105位專職黨工被約談，其中11人遭羈押禁見中。雖然祕書長黃健庭到各罷綠委縣市下達動員令、分配黨公職連署責任額，但效果不佳，黨內悲觀說，不意外最後罷藍綠委投票出現“31比0”。



黨務人士指出，檢調辦藍不辦綠且小案大辦，台南、北市黨部猶如遭“團滅”，連台北市黨部主委都被羈押禁見，除黨工、志工士氣低落，家屬的責難也令黨部壓力很大。“賴政府”的目的除了打壓罷綠，更深遠的影響是趁機削弱、甚至想瓦解國民黨基層組織戰力，以利2026年含縣市長的九合一選舉。