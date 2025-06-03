魏哲家帶領台積電1年　營運創新高

台積電董事長魏哲家今日主持股東大會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹6月3日電（記者 盧誠輝）台積電今日召開股東會，這是魏哲家接任台積電董事長後首次主持股東大會，備受市場關注。魏哲家接任台積電董事長1年來，繳出相當亮眼的成績單，不但股價從新台幣839元上漲至946元，每千股漲107元，股東人數更從114.9萬人增至180.3萬人，增加66.2萬多人，成為台股股東人數最多的股票之一。



台積電在去年6月4日股東會全面改選董事，前董事長劉德音退休，由魏哲家接任董事長一職。在魏哲家帶領下，台積電製程技術領先效益持續擴大，營運屢創新高。台積電股價從魏接任董座後的839元到2日的946元，即使在經歷美國關稅風暴與新台幣匯率的雙重影響，台積電每千股仍上漲107元。



根據據台灣集中保管結算所（TDCC）統計，台積電股東人數從2024年6月7日的114萬974人，到2025年5月29日的180萬3854人，近1年來已增加66萬2880人。其中又以台積電零股股東人數增加最多，共增加至131萬6053人。



魏哲家帶領台積電近1年來，全球政經局勢動盪，地緣政治風險逐步增高，包括在美國提升對中國的出口管制、美國對等關稅與新台幣匯率急升等多重考驗下，台積電營運依然屢創新高，也讓股東們放心不少。