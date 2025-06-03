台官方推中正路改名　鄭麗文：猥褻轉型正義

民進黨政府推動全台中正路通通要改名，高雄最長的中正路。（中評社 資料照) 中評社台北6月3日電／“內政部”推動全台灣“中正路”改名，遭到藍營執政的地方政府批評。前“立委”鄭麗文指出，民進黨濫用轉型正義，是猥褻了轉型正義。民進黨只在乎政治鬥爭，轉型正義被廉價化、掏空化、粗暴化、醜化的人是誰？就是民進黨自己！



前“立委”鄭麗文2日在中視《庶民大頭家》表示，民進黨濫用轉型正義，轉型正義根本不是像民進黨這種文革鬥爭，把過去歷史遺跡，只要看不順眼，通通都要輾壓。這是非常粗暴，跟轉型正義的核心價值一點關係都沒有。



鄭麗文指出，這不是轉型正義，而叫“改朝換代”，就是當權者換人了。民進黨就是要告訴大家，現在掌權的不是國民黨，而是賴家、蔡家，是民進黨。並且要忘記過去的當權者，更要鞭屍、潑糞、黑化過去的當權者，要全面美化民進黨。



鄭麗文認為，民進黨把銅像拉下來、把路名換掉，這是猥褻了轉型正義。是誰把轉型正義用的如此廉價？是誰把轉型正義如此小丑化？不就是民進黨嗎！



鄭麗文直言，轉型正義是為了記取歷史的教訓和悲劇，有助於未來的和解和放下仇恨。不是像民進黨這樣惡搞，還製造更多莫須有的仇恨。



她痛批，民進黨只在乎政治鬥爭，還要昭告天下，現在當家的是民進黨，若不跟民進黨同心，就政治不正確，等著被清算。



鄭麗文強調，轉型正義被廉價化、掏空化，粗暴化、醜化的人是誰？就是民進黨自己！尤其，民進黨裡面的抓耙子，為何不敢公布？真相不公開，歷史檔案不敢公開，哪來的轉型正義？不要騙人了！