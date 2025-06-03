藍議員曝“監院”養老日常　上午爬山下午打球

台“監察院”外觀。（中評社 資料照） 中評社台北6月3日電／台“監察院”祕書長李俊俋遭爆濫用公務車接送愛犬，已請辭下台，多位“監委”也被爆公務車私用，外界質疑不斷。中國國民黨籍桃園市議員黃敬平2日在政論節目指出，“監院”經常上午爬山、下午打球，像養老機構，他贊成廢除。媒體人謝寒冰說，廢“監院”，“國會”就有調查權了，在野應搶佔話語權，轉移大罷免話題。



根據《中時新聞網》報導，黃敬平2日在政論節目《大新聞大爆卦》提到，他過去當記者跑“監察院”，覺得真的就像一個退休的單位，沒有“監委”在的時候，除了公務車要去擦車之外，“監院”裡面還有很多社團。他們的餐廳在地下室，菜色還蠻豐富，不知道現在還有沒有開放，以前開放的時候就是50塊錢，很多菜。吃完飯睡完午覺，下午2點到4點，照理說還是要辦公，但“監委”不在時，就看到他們把乒乓球桌拼起來，羽毛球網子也架起來，就在那邊打球。



黃敬平指出，早上9點到12點，就用公務車把員工載去陽明山爬七星山。他每次到“監察院”，就想說怎麼空空蕩蕩的，人都沒有了？就是這個樣子。“所以我贊成‘監察院’、‘考試院’廢掉，因為這兩個院我都跑過”，薪水都很高，陳水扁當政的時候沒有“監委”，還不是過得很好，馬照跑舞照跳。他質疑，“監院”樓上有調查官，記者不能隨便上去，但這些調查官接受“監委”指揮，也不敢反過來調查自己的“監委”老闆，說誰濫用公務車。



“整個‘監察院’就是廢物院，根本不需要，我們浪費公帑養這些人幹什麼呢？”謝寒冰說，他們捨不得走，所以我們現在就要趕他走。而且大法官就是因為“監察院”有調查權，才說“國會”不能有調查權。那現在把“監察院”廢掉，“國會”就有調查權了！總不能調查權回歸“行政院”吧？這樣就完了。



謝寒冰強調，這對在野黨來講，第一，這是個可以延燒的話題；第二，這可以直接挑戰，因為民進黨當年是要廢除“監察院”、“考試院”的政黨，他們當初說要回到三權分立。所以在野黨大可以趁現在，化被動為主動，直接搶佔話語權，提出，我們現在準備把“監察院”、“考試院”廢掉，執政黨同不同意？他同意或不同意，都有各自的話題可以延燒。現在是好機會，全民對“監察院”很反感的時候，國民黨願不願意打這一仗？



謝寒冰指出，這可以成功轉移，民進黨一直不斷把話題帶到大罷免。第二，可佔據主動權，反將他一軍，若不搶佔制高點，話題很快就會消失了。