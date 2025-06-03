美無人能制特朗普　郭正亮：制度沒問題？

郭正亮質疑，只有40%的民意支持特朗普的關稅政策，但沒人能擋下他，這樣的總統制沒問題嗎？（亮點交鋒YouTube畫面） 中評社台北6月3日電／美國總統特朗普發動貿易戰後，首季國內生產毛額（GDP）萎縮0.2%，顯示已拖累美國經濟。前“立委”郭正亮表示，英國前首相也曾導致英股暴跌，但因為英國是“內閣制”，立刻就能換掉。現在支持特朗普關稅政策的衹有40%，但包括國會、司法機構，沒人能把他擋下來，這樣的“總統制”還沒問題嗎？



根據《中時新聞網》報導，郭正亮2日在《亮點交鋒》節目提到，美國這個政治體制出了嚴重問題，特朗普這些行為，好比英國前任首相特拉斯（Liz Truss）。特拉斯也是一廂情願，結果搞到英國股市暴跌。但英國是“內閣制”，所以立刻就把特拉斯給換掉了，英國的國債危機、股市危機就解決了。



郭正亮認為，美國是“總統制”，特朗普這次惹出來的問題，一定會讓政治學者重新去評估“總統制”的問題。台灣不是也一樣？賴清德要硬幹，你能怎樣？美國是三權分立國家，結果現在發現：法院對特朗普沒辦法，國會對特朗普也沒辦法！



郭正亮強調，美國這麼多人認為特朗普的貿易政策是錯的，現在支持特朗普關稅政策的衹有40%，但沒有人能把他擋下來！沒有辦法。國會沒辦法，司法機構也沒辦法，只能眼睜睜看著他去撞牆，再次引發美股危機、美債危機、美元貶值等等危機，沒有別的路，“你看這是什麼體制”？



郭正亮質疑，這樣“總統制”還沒問題嗎？美國的共和黨議員只領先不到10席，但即使共和黨有人跳船，還是制不了特朗普！看看這是什麼體制？眼看著危機又要再來一次，現在沒有看到美國有任何的退路。