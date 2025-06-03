台積電工安意外7年10死　勞團股東會外抗議

台積電股東會今日召開，會場外有勞團抗議陳情。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹6月3日電（記者 盧誠輝）台積電今日在新竹喜來登大飯店召開股東會，這是魏哲家接任台積電董事長後首次主持股東大會，備受市場關注。一早在台積電股東會召開前，就有勞團工傷協會到飯店門口召開記者會抗議陳情表示，從2019年至今7年內，台積電已有9起重大職災記錄，共造成10名勞工不幸罹難，要求台積電提出職災照護與援助方案。



工傷協會表示，近期台積電先進封裝廠進駐嘉義科學園區後，屢屢發生工安意外。日前才有一名工人自鷹架墜落，雖然送醫急救後保住性命，但傷勢嚴重，恐導致半身不遂。更令人痛心的是，5月26日上午，一名吊車吊掛的指揮手遭受重達兩噸的電盤砸中，送醫搶救後仍不幸身亡。



工傷協會指出，去年該協會在協助台積電南科18A廠黃信壹工殤案家屬爭取職災權益時，才瞭解台積電自2019年至今，包括在新竹、台中、台南、嘉義等地的科學園區均曾分別發生過重大職災，共造成10死、多人受傷，並發現職災死亡人數逐年攀升，這反映台積電未積極改善工作安全管理，任由自身及承包商忽視職業安全預防，使悲劇不斷發生。



工傷協會也提出4項具體要求，一是要求台積電公司及台積電基金會應立即慰問職災家屬與勞工，並提出職災照護與援助方案。二是台積電公司職業安全衛生單位應統籌、監督職安作業，並提出具體改善計劃，確保勞工安全，且對外公開相關資訊。



三是要求台積電設立獨立第三方監察機制，讓社會共同監督，杜絕職災悲劇一再發生。四是強調勞工的生命與健康不該是產業繁榮代價，要求台積電正視職災問題，並立即採取行動。對於工傷協會的抗議陳情與訴求，台積電則表示“不回應”。