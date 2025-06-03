黃國昌集結環團　轟無照燒黑煤謀殺健康

核三廠除役後，賴政府火力全開發電，民眾黨團3日結合民間力量，邀環團一起開記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月3日電（記者 鄭羿菲）核三廠除役後，台灣社會對缺電、火力全開質疑聲不斷，台灣民眾黨也趁機加深與民間團體的合作。上個月剛宣布退出時代力量的前黨主席陳椒華、昨天剛宣布加入民眾黨的前時力彰化縣議員吳韋達3日共同出席民眾黨團的空污記者會，引起關注。



台灣民眾黨“立法院”黨團3日召開“無照狂燒黑煤，誰在謀殺人民健康”記者會，總召黃國昌、副總召張啟楷、幹事長陳昭姿出席，並邀請剛宣布加入民眾黨的彰化縣議員吳韋達，民間團體彰環盟研究員林政翰、高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英、監督施政聯盟召集人陳椒華、爭好氣聯盟發起人許心欣、南部反空污大聯盟理事蘇義昌、彰化縣環境保護聯盟理事吳麗慧、台灣健康空氣行動聯盟發起人葉光芃、台灣蠻野心足生態協會成員、律師蔡雅瀅出席。



時代力量2015年成立於街頭運動太陽花學運後，當時不少街頭意見領袖都加入，黃國昌就是創黨主席，但2017年後黨內成員林昶佐、洪慈庸、黃捷等人因親綠路線陸續退黨，黃國昌也在2023年11月加入民眾黨。時代力量也因失去精神領袖，2024大選政黨票未達不分區“立委”標準，“立委”席次掛零，走向泡沫化。



陳椒華過去擔任時力黨主席時，路線就較親黃國昌，在交棒給現任黨主席王婉瑜後，時力路線再度親綠。陳在5月10日、母親節前夕宣布退出時力，並繼續投身NGO公益活動，但在政治路上，她強調沒有家人同意，不會再參加政治，只是經過近1個月陳就現身民眾黨團記者會，會否近一步與民眾黨、黃國昌合作，備受矚目。

