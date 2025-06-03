柯文哲黑衫短褲出庭　陳佩琪未全程旁聽

民眾黨前主席柯文哲。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月3日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案已被羈押9個月，台北地方法院日前裁定延押2月。柯文哲3日上午出庭換了黑色短衫、短褲、雙手上銬，神情自若。柯妻陳佩琪今日前來表達關心即離去，並未全程旁聽。



台北地方法院審理京華城案進入交互詰問密集開庭，今日再度傳喚汙點證人、時任台北市都發局總工程司邵琇珮出庭作證，邵琇珮5月29日的翻供、否認柯施壓、不認為有違法，輿論對柯有利。



柯文哲上午9點16分從台北土城看守所提訊至北院，下囚車進入候審室，一身輕裝，滿頭白髮的平頭、戴塑膠框眼鏡、雙手上銬，因天氣炎熱，穿了黑色短衫、短褲、藍白夾拖，神態自在，也有朝囚車道的媒體看了一眼。柯文哲支持者不停在遠處吶喊“清清白白、阿伯加油、我們都在！”



陳佩琪則是在上午8點多就抵達北院，在黨工陪同下，向支持者致意，隨後離去。



媒體問，陳佩琪2日在臉書發文指“賴清德執政，每一有司法案件發生，社會幾乎是一面倒地抨擊，代表這個領域在‘國人’心目中早已不再為人所信任，淪落至此，是多麼可悲的事，為什麼司法在民進黨主政下會被玩成這樣呢？”



陳佩琪回答，要開庭了，她今天沒什麼意見，等到今天開庭完後再說，謝謝，她臉書寫得很清楚，因直接講話可能會不精準，所以就用臉書寫，那寫過就寫過了。