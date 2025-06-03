魏哲家表態　台積電不會去中東設廠

台積電股東會今日上午9時登場。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹6月3日電（記者 盧誠輝）台積電今日召開股東會，針對中東設廠的消息，台積電董事長暨總裁魏哲家在台上直球回應，答案是“不會”。謠言滿天飛，上次談英特爾，下次是否要談非洲，針對這些問題，自己的回答，答案都是，不會。



《彭博》日前報導，台積電正考慮赴阿拉伯聯合大公國興建先進晶圓廠，是否放行則由美國決定。報導引述消息人士說法指出，台積電正在與美國駐中東特使魏科夫（Steve Witkoff），以及阿聯總統弟弟管理的投資機構MGX討論此事。台積電赴阿聯設廠的討論從拜登時期就開始，不過在他卸任後被迫喊停。



今天是魏哲家接任台積電董事長後首次主持股東大會，備受市場關注。魏哲家在股東會開場致詞時表示，今年又會是台積電穩健成長的一年，全年營收預計將成長近中段20位數百分比，有信心台積電今年成長幅度可以持續超越晶圓製造2.0產業的整體成長。



魏哲家主持股東會致詞時指出，今年又會是台積電穩健成長的一年，全年營收預計將成長近中段20位數百分比，未來幾個月也許整體情勢會更加清晰，台積電將密切關注相關情勢對終端市場需求的潛在影響，並謹慎以對，他有信心台積電今年成長幅度可以持續超越晶圓製造2.0產業的整體成長。



魏哲家強調，在態勢未明情況下，台積電會繼續專注於業務根本，即技術領先、卓越製造與客戶信任。



魏哲家認為，目前正邁入AI賦能的世界，AI不僅被運用在資料中心，未來也將被應用在PC、智慧手機、汽車，甚至是物聯網設備中。隨著AI技術不斷發展，使用的AI模型也日趨於複雜，需要更強大的半導體硬體支援，所以目前台積電正處於極佳的位置，能透過差異化技術，應對5G、AI與HPC等產業大趨勢的成長。