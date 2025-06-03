民調：近七成民眾認為特朗普會出賣台灣

民主文教基金會舉辦“賴清德越靠美，台灣更疑美？”民調結果發布與分析記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月3日電（記者 張嘉文）民主文教基金會今天召開“中美台關係”民調發布會，民調顯示有42.6%的受訪者認為“改善和中國大陸的關係”，最能維持現狀而且保障台灣安全；另外有67%的受訪者認為美國想要保衛台灣並非真心，只是把台灣當作跟中國大陸對抗的籌碼。而同樣將近七成（66.2%）的受訪者認為美國總統特朗普會（一定會及可能會）因為美國利益而出賣台灣。



民主文教基金會今天舉辦“賴清德越靠美，台灣更疑美？”民調結果發布與分析記者會，由該基金會董事長、中國國民黨前大陸事務部主任桂宏誠主持，邀請文化大學退休教授楊泰順、清華大學通識教育中心兼任助理教授何志勇、台灣大學政治學系兼任助理教授陳麒安和新黨副主席、前“立委”李勝峯等人與談。



此次民調調查對象為全台年滿20歲以上之民眾，訪問日期是5月22至24日，調查方法為市內電話，抽樣方法是市內電話末兩碼隨機，有效樣本為1070份，抽樣誤差為95%的信心水準下，抽樣誤差介於正負3.0個百分點之間。



桂宏誠表示，在民調中，有54.0%民眾認為美國要求台灣提高軍購費用，購買更多武器，是“想賣軍火賺更多錢”，17.7%民眾認為美國是“擔心台灣安全”，28.4%民眾認為都有或者未表態。

