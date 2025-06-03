藍力拼通過地方補助款等3案　憂綠冗長發言

“立法院長”韓國瑜。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月3日電（記者 張穎齊）中國國民黨“立法院”黨團今日在“立法院”會提案處理“2028無煤中火”、“行政院”立即全額撥付一般性補助款”、“邀卓揆報告“主權基金”進度”等討論事項。國民黨團已發出甲級動員通知，力拚表決通過。



據瞭解，黨團已要求黨籍“立委”針對討論事項第2案地方政府補助款登記發言，為各自選區地方建設及相關補助強力爭取發聲，但憂慮民進黨團又將使出人海戰術登記冗長發言拖延。



國民黨團大會3日上午開會後，由書記長王鴻薇出面受訪說明，在大會中聚焦討論希望今天能審查通過3案，包括第一案2028中火無媒；第二案“政院”違法刪除地方一般性補助款，要卓榮泰來報告；第三案、賴清德520就職周年突然宣布要成立“主權基金”，到底財源哪裡來？“央行”歷任總裁都反對無償撥用，要如何設立專法、監督機制？卓要來報告。



王鴻薇說，再來是《保險法》修正，這無需協商、表決。因此前3案都希望民進黨不要用冗長發言，期盼朝野協商順利完成這三案。



王鴻薇也提及，“監察院”前秘書長李俊俋公務車私用請辭後，還有3名“監察委員”蘇麗瓊、林郁容、王榮璋也公器私用，被送紀律委員會。“監院”是審視官箴的，這3人也應請辭下台。至於廢除“監院”一事，過去大家多所討論，最近也有“立委”討論，但廢“監院”要“修憲”，是大工程、還是要多討論。



國民黨籍“立法院長”韓國瑜今主持院會，10點40分邀集國民黨、民進黨、台灣民眾黨團至後方院長辦公室協商，11點出面宣布，三黨團共識將保險法提到第一案，接下來再依序審國民黨團的3提案。