藍白齊轟中火全開　質疑綠無視全民健康

藍委羅廷瑋。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月3日電（記者 張穎齊）中國國民黨、台灣民眾黨聯手提案，希望“立法院”決議2028年完成無煤中火，將於3日下午院會表決。提案人國民黨“立委”羅廷瑋、民眾黨“立委”張啟楷3日痛批，民進黨將核電歸零後，火力發電全開，台中火力發電廠機組又老、發電又不是最大，但汙染最大，民進黨難道不為了選票著想嗎？要無視全民健康、要害全民的肺。



羅廷瑋、張啟楷等人日前提案，希望院會作成決議，在2028年完成無煤中火的減碳目標。關心無煤中火提案的台灣健康空氣行動聯盟及彰化縣醫療界聯盟等團體，2日赴“立院”外開記者會後，3日也在“立院”議場旁聽。



張啟楷表示，中火汙染最嚴重，是老舊機組，民進黨卻拚命想火力全開，嚴重傷害中部健康、中部人肺部。他要叫陣想選台中市長的綠委何欣純、蔡其昌，想選彰化縣長的綠委黃秀芳，想選嘉義市長的綠委王美惠，想選嘉義縣長的綠委蔡易餘，是否捍衛選民健康？是否支持火力全開？有捍衛健康的就可被選票支持，否則選民會用選票制裁。



羅廷瑋3日受訪表示，台中深受其害，中火就像“啞鈴”一樣，機組又老又舊、發電不是最大、但空氣汙染最大，希望院會一定要通過2028無煤中火，這不是國民黨一廂情願，而是有具體數據，環團、台中市政府研擬中火具體路徑、汰換燒煤，讓燃氣機組一一上線，換掉燒煤，有足夠發電替補。