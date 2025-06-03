綠擋中火無煤攻盧秀燕　嗆台中不要台積電？

綠委何欣純。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月3日電（記者 黃筱筠）“立法院”會今天要處理2028年完成無煤中火之減碳目標主決議，民進黨團採取冗長發言的攻勢，第一棒就派出表態參選台中市長、民進黨籍“立委”何欣純發言，她更嗆聲中國國民黨籍台中市長盧秀燕如果不會做就換人來做。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤也嗆盧秀燕，為了個人問鼎政治大位，進行政治操作，難道台中不歡迎台積電嗎？



何欣純表示，台中配合“國家”政策做出長年犧牲，為了台中、台灣減煤我們支持，但是不要釋放錯誤訊息，不要誤導民眾延遲中火改善腳步。



她說，台中人最喜歡就事論事，近10年來民進黨執政啟動降載機制，減煤600萬噸以上，高達三成四，還再繼續，空污減排也高達七成七。為了讓台火燃煤機組提早除役，規劃6部燃氣機組，要減煤也要穩定供電才是負責任態度。



何欣純說，台中人願意就事論事，但是不能講空話，看不到盧媽媽鼓勵，台中火力發電要以氣換媒拖延15個月，如果沒有拖延，已經有一組燃氣機組上線，退場兩座燃煤機組。為了保護人民健康是市長責任，以氣換媒不能矇眼不看事實。中火要減煤她全力支持，但是如果盧市長不會做，那就換人來做。



經過朝野共識之後，“立法院長”韓國瑜表示，此主決議定於4點半表決。



民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤表示，黨籍51位委員都會登記發言。她痛批，盧秀燕是甩鍋市長，羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪是台中三害“立委”。中火是1997年興建，國民黨執政時期用煤創新高，是馬英九當“總統”、胡志強當市長、盧秀燕當“立委”，就是中火用煤創新高時期。

