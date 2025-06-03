盧秀燕促卓榮泰人事改組　換掉荒腔走板官員

台中市長盧秀燕答詢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中6月3日電（記者 方敬為）針對“行政院”刪減地方政府一般性補助款，國民黨籍台中市長盧秀燕先前曾在“行政院會”批官員“不會做就換人做”，民眾黨籍台中市議員江和樹今天質詢盧秀燕，當時批的是誰？盧表示，她就不點名了，但確實賴清德已就職一年，不適任的“部會”首長，應考慮適當的局部改組，否則施政必將影響人民觀感。



盧秀燕進一步說明5月22日在“行政院會”裡的發言情況，她說，當時討論統刪補助款一事，過程中“有一兩位部長說風涼話、沒有同理心，甚至提火澆油”，她指有些部會表現荒腔走板、無所事事，搞不清楚狀況，“我相信院長心裡應該有數”，“內閣”不能永遠處在新手上路的階段，卓榮泰應該考慮局部改組。



台中市議會3日進行市政總質詢，江和樹質詢指出，民進黨政府因為預算被在野黨“立委”統刪，結果卻將氣發洩在地方政府身上，刪減給地方的一般性補助款，甚至還說，鼓勵地方政府舉債支應，令人瞠目結舌。



江和樹表示，“立法院”財政委員會4日將安排“財政部”專題報告、備詢，預計邀請22縣市政府代表出席發言表達立場，問盧秀燕市長，台中市政府會表達什麼訴求？



盧秀燕答詢表示，由於當天她要在市議會備詢，無法親自參與，將派副市長代表與會，對於補助款議題，她已強調，這筆給地方政府的一般性補助款，“立法院”一毛未刪，錢都在“行政院”手上，完好無缺，政府應該依法撥補，而不是在編列特別預算，或者要求地方政府舉債支應，這是很不合理的。因此，市府仍將在會上重申依法撥給補助款給地方政府，當然，若民進黨政府一意孤行，台中市也會走訴願一途。