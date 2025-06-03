燒媒空污惹怒親綠環團　批民進黨害南部人

親綠的環團人士葉光芃猛批賴政府護航台電，把“信賴”變“無賴”。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月3日電（記者 鄭羿菲）核三廠除役後，台中火力發電廠與高雄興達電廠加碼燃媒發電被轟危害民眾健康。親綠環團台灣健康空氣行動聯盟發起人葉光芃3日諷批，中南部民眾長期支持民進黨，但“中央”卻跟高雄市政府“狼狽為奸”，護航台電無照燃煤發電，把“信賴”變“耍賴”。



台灣民眾黨“立法院”黨團3日召開“無照狂燒黑煤，誰在謀殺人民健康”記者會，總召黃國昌、副總召張啟楷、幹事長陳昭姿出席，並邀請剛宣布加入民眾黨的彰化縣議員吳韋達，民間團體彰環盟研究員林政翰、高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英、監督施政聯盟召集人陳椒華、爭好氣聯盟發起人許心欣、南部反空污大聯盟理事蘇義昌、彰化縣環境保護聯盟理事吳麗慧、台灣健康空氣行動聯盟發起人葉光芃、台灣蠻野心足生態協會成員、律師蔡雅瀅出席。



葉光芃在記者會上火力全開批評，去年全民選出賴清德，應該要有新的視野，從健康的角度反燃煤，中南部民眾長期支持民進黨，但民進黨照樣燒煤，他也去見過民進黨籍高雄市長陳其邁，依然是“中央”、同黨狼狽為奸，興達電廠照樣燒煤，欺騙支持民進黨的高雄人、台南人，並不是人民支持民進黨，所以民進黨就不會再用老舊燃煤發電機來害高雄人、南部人。



葉光芃欲言又止地說，現在台電綁架台灣人民，可以說就是在耍賴、不是信賴，這對賴清德是很大的……他不想再講了，一個“信賴”台電，變成“耍賴”台電，非常可惜……他反問，無照可以燒煤發電的話，那缺醫生是不是也可以無照行醫？