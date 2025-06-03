無人機暴打俄基地　張延廷析德可能暗助烏

張延廷。（截自“全球大視野”YouTube直播畫面) 中評社台北6月3日電／在烏克蘭與俄羅斯進入和談前夕，戰事突然升溫。烏克蘭情報單位於6月1日發動代號“蜘蛛網”的秘密行動，使用無人機對俄羅斯境內多座空軍基地展開大規模突襲，據稱共摧毀至少41架軍機，估計損失高達70億美元。對此，台前空軍副司令張延廷2日分析表示，“無人機一定要人造衛星，沒有低軌人造衛星做訊息傳送，不可能成功，這個人造衛星是德國提供的可能性很高”，引發討論。



根據《中時新聞網》報導，台灣前空軍副司令張延廷昨天在《全球大視野》節目中分析指出，這次“蜘蛛網行動”堪稱一次成功的遠程奇襲，不僅行動隱密、計劃周密，攻擊範圍也超出俄軍原本的防禦預期。他表示：“俄羅斯原本以為距離烏克蘭2000至4000公里的基地是安全的，但現在已不再是。”



張延廷認為，這項跨國攻擊可能背後有外國支援。他推測，美國因情報系統外洩風險較高，可能性較低，反倒是德國提供協助的可能性較高。他最後指出：“這次無人機攻擊若沒有低軌道人造衛星支援訊號傳輸，很難成功。德國與俄羅斯之間長期存在歷史仇恨，可能是提供衛星支援的國家。”



烏克蘭《基輔獨立報》報導指出，一名烏克蘭安全局（SBU）消息人士透露，SBU在當天使用第一人稱視角（FPV）無人機，同時對俄羅斯境內4個軍事基地展開空襲。被摧毀的軍機包括圖－95、圖－22M戰略轟炸機與A－50預警機等重型飛機。



法新社引述烏克蘭官員說法指出，這次攻擊的損失總值高達70億美元，為俄軍近期最大規模的空軍資產損失之一。



此次行動最引發關注的是攻擊範圍之廣。其中，遠在西伯利亞伊爾庫次克州的貝拉雅空軍基地也傳出遇襲，距離烏克蘭邊界超過4000公里。俄羅斯社群媒體上流出疑似該基地遭襲的畫面，可見多架停放中的轟炸機起火燃燒，濃煙密布，多架機體被炸至僅剩殘骸，顯示破壞規模不小。