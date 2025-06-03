美國貴又不好吃　魏哲家喻海外設廠成本

台積電董事長魏哲家今日主持股東大會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹6月3日電（記者 盧誠輝）台積電今舉行股東會，小股東關心海外投資設廠的成本，董事長暨總裁魏哲家以知名的鼎泰豐餐廳為比喻，他說，在台灣與美國吃的價格都不一樣，“美國貴又不好吃”；似比喻美國生產成本貴、生產具挑戰。但他也強調台積電會保持海外廠的品質與良率。



至於有股東關心新台幣升值等匯率問題對台積電可能造成的影響？魏哲家分析，匯率確實是很重要的議題，新台幣升值也確實會影響到台積電的毛利率，他過去就曾多次透露，新台幣每升值1%，台積電的毛利率就會降低0.4%，而最近新台幣升值8%，台積電的毛利率就會因為匯率降低超過3%。



有股東擔憂未來若美國隊半導體課徵15%或20%的關稅，台積電該怎麼辦？魏哲家說，關稅對台灣確實有一些影響，但不是直接的，因為關稅是進口方要支付，不是讓出口方來支付，而台積電就是出口方，但關稅確實會使物價提高，物價提高了，需求自然會降低，那台積電的生意就有可能受到影響。



台積電股東會今日在新竹喜來登大飯店登場，會場被擠得水洩不通，除了海內外媒體齊聚關心台積電的未來發展外，小股東們也一大早就到場排隊依序入場。



魏哲家在回答股東對台積電海外投資的憂心時先是笑說，他今年先去了白宮見美國總統特朗普，回來後又去見賴清德，感覺確實有點累，但台積電對海外投資一直都很謹慎小心來避免犯錯，而從台積電近年的財務表現也證明，台積電目前的做得還不錯。