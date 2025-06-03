楊泰順：台灣人不認同一面倒向美國路線

文化大學退休教授楊泰順。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月3日電（記者 張嘉文）“民主文教基金會”今天召開“中美台關係”民調發布會，文化大學退休教授楊泰順在會中提到，民調中多數不同意配合美國各項要求才能獲得安全保障（57.7%）。對於美國在台海發生戰爭時，又衹有43%民眾認為美方會出兵。顯然，台灣民眾並不認同目前執政者一面倒依賴美國保台的路線。



楊泰順說，台灣民眾並不想當美國的棋子，卻又對目前的領導人難以期待。這從民眾認為賴清德拋出所謂的“併購說”中，有13.5%民眾認為不是因為口誤，而是因為美國的壓力(37.7%)，都顯示出民眾認為民進黨領導人不可能脫離美國掌控，走自己的路。



“民主文教基金會”今天舉辦“賴清德越靠美，台灣更疑美？”民調結果發布與分析記者會。由該基金會董事長、中國國民黨前大陸事務部主任桂宏誠主持，邀請文化大學退休教授楊泰順、清華大學通識教育中心兼任助理教授何志勇、台灣大學政治學系兼任助理教授陳麒安和新黨副主席、前“立委”李勝峯等人與談。



楊泰順在會中分析民調表示，多數民眾（67%）認為美國只想拿台灣做為壓制中國大陸的籌碼，衹有12%認為美國是真心想要保台。但他認為，應再追問，美國若真心要保衛台灣，是否因為台灣在民主價值上與美國相同？或是戰略佈局上的考量？這樣才能完整觀察民意的趨勢。



楊泰順提到，民調中有將近七成（66.2%）的受訪者認為美國總統特朗普會（一定會及可能會）因為美國利益而出賣台灣。這顯示台灣人並不想當美國棋子，而在上述的思維邏輯下，民調中有42.6%民眾認為“改善與大陸的關係”是“最能維持現狀且保障台灣安全”便不令人意外。因為要能如此，便應在中美兩強間維持等距外交。

