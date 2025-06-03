前綠委陳歐珀遭檢舉收賄　北檢搜索約談

前綠委陳歐珀。（中評社 資料照) 中評社台北6月3日電／《菱傳媒》報導，民進黨前“立委”陳歐珀遭檢舉在職期間涉嫌收受廠商不正利益，藉以護航推動《商港法》等相關法案，台北地檢署調查後認定有犯罪嫌疑，3日發動搜索，並約談陳歐珀、洪姓廠商等數名被告與證人到案。稍後不排除移送北檢復訊，目前暫朝違反《貪污治罪條例》等罪方向偵辦。



北檢接獲檢舉指稱，陳歐珀擔任“立委”期間涉收受聯興國際物流股份有限公司不正利益，聯興疑似從2018起每個月替陳歐珀支付新台幣5萬元助理費，另每月給付5萬元到人頭帳戶供陳運用，換取陳歐珀利用“立委”職權，在“立法院”推動《商港法》等相關法案；此外，陳也被控涉有財產來源不明的問題。



來自宜蘭的陳歐珀2012年披民進黨戰袍出征，選上宜蘭縣“立法委員”，成為單一選區兩票制施行以來首位民進黨籍宜蘭“立委”，連任三屆，地方實力雄厚，為綠營在宜蘭的指標性人物，2023年間被控接受im.B吸金案主嫌提供座車、服務處辦公空間，不得不放棄連任，如今再因捲入涉貪案遭到搜索。



本案由台北地檢署檢察官唐仲慶與林俊言承辦，兩檢分析資料並調閱相關文件後，研判確有犯罪嫌疑，向台北地院聲請搜索票獲准，3日執行偵查計劃，除了搜索陳歐珀的住家以外，另搜索聯興公司以及洪姓負責人的處所，並約談陳、洪以及數名被告與證人，目前仍在搜索約談中，稍後不排除移送北檢復訊，目前暫朝違反《貪污治罪條例》等罪方向偵辦。



