台積電工安釀死傷　魏哲家收陳情書致歉

台積電董事長魏哲家收下工傷協會與家屬的陳情書。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹6月3日電（記者 盧誠輝）台積電今日在新竹喜來登大飯店召開股東會，勞團工傷協會一早就到飯店門口召開記者會抗議陳情，後來更進到股東會場發言要求台積電董事長魏哲家應更重視台積電的工安議題，魏哲家也展現誠意當場致歉，在收下陳情書後責成人資部門去深入了解這些工安意外的細節，避免類似狀況再發生。



台積電股東會今日在新竹喜來登大飯店登場，工傷協會在股東會前就在場外召開記者會指控“台積電獲利驚人，勞工死傷慘重”，股東會開始後，工傷協會成員也陪同罹難者家屬進到股東會場，並拿起麥克風發言，當著魏哲家的面要求台積電應更重視工安議題。



工傷協會代表指出，從2019年至今7年內，台積電已有9起重大職災記錄，共造成10名勞工不幸罹難，也造成許多勞工因此傷殘，工傷協會針對台積電逐年攀升的工安問題始終保持關注，他知道台積電內部的企業文化對工安問題一直做得很好，但他很好奇為何台積電近幾年的職災率卻如此高？



工傷協會質疑，台積電或許認為自己是業主，只要求下包商把這些事情做好就好了，但營造業向來一直是台灣職災率最高的，所以他希望台積電未來可以直接下來管理，才有機會能把工安問題給做好。



工傷協會今天也特別陪同去年在台積電南科18A廠黃信壹工殤案的罹難者家屬到現場，工傷協會強調，該案是7年來台積電所發生的的9起重大職災案中，唯一一件被認定適用職安法，而台積電身為事業單位也有應盡的責任，但為何至今卻沒有任何台積電的人員去慰問家屬？為何工傷協會發函給台積電至今也未獲得回應？



魏哲家表示，他完全同意工傷協會的訴求，因為生命是無價的，而且台積電向來都很重視工安問題，若台積電仍有所不足的地方，他在此代表公司致歉。台積電一直很努力，不是只會賺錢，而是還有社會責任，台積電不會只賠錢了事，他始終在思考該如何加強對於工安問題的管理。



魏哲家提到，台積電很想把每件事情都管理得很好，因為工安和環保這兩項議題是不能妥協的，台積電目前在海外設廠，也發現日本的管理制度確實比台灣更完善，所以未來台積電將把在海外各地設廠所得到的經驗，用來加強台灣的工安，這點他責無旁貸，如果有需要台積電親自管理的項目，台積電也願意下來管理，盡可能把工安的危害降到最低。



魏哲家強調，台積電從來不會對因工安意外傷亡的家屬不聞不問，每一次只要發生工安意外，不管是台積電內部或承包商，台積電都會派人去了解與慰問，如果連這點都沒有做到，那就表示是台積電有所疏忽的地方，他會責成人資部門去了解與整理這9起工安意外，並盡快給予工傷協會答覆。