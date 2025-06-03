台電：中火發電占14%　2028無煤會癱瘓

台中火力發電廠。（中評社 資料照） 中評社台北6月3日電／“立法院”會今天將表決“2028年完成無煤中火”提案，台電董事長曾文生表示，台電承諾中火只發9部機組，以500萬瓩計算，發電占比將近14%。以目前電力供應狀況評估，中火若在2028年無煤，電力系統可能面臨癱瘓。若要取消占比14%的發電能力，在野黨應思考穩定的替代電力來源。



核三廠2號機於5月17日除役，台灣進入非核家園，中國國民黨籍“立委”羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪、楊瓊瓔、徐巧芯及台灣民眾黨籍“立委”張啓楷提案，要求台中發電廠應逐年提出並落實減煤計劃，並在2028年完成無煤中火的“國家”減碳目標。



曾文生今天表示，“國會”做任何考量時，應該要對未來總體發展做正確的評估，包括2028年台中火力發電廠完全無煤會產生什麼影響。台中電廠裝置容量是550萬瓩，占目前整體供電系統超過15%，台電承諾只發9部機組，因此以500萬瓩計算，發電占比也將近14%。



曾文生指出，如果讓占比14%的發電能力在2028年取消，需思考確定和穩定替代的電力來源，負責任的在野黨應提出一個初步可能性，供社會討論。他舉例，“如果要提案全面減稅，相信全台灣應該都樂見，但財源要從哪裡來？”



曾文生強調，以目前台灣的電力系統來看，如果真的要2028年無煤，“國家”的電力系統可能面臨癱瘓情況。



此外，在野黨提出公民投票，主張核能延役。曾文生回應，台電為執行機關，在主管核安的主管機關提出相關規範之後，台電會依照規範做相關評估。核電廠延役的安全評估有很多嚴謹項目，台電做完相關風險評估後，也必須向社會大眾報告，讓民眾清楚做選擇。



曾文生指出，台中電廠有9部機組可以同時運轉，在夏天是500萬瓩，如果要用核能延役來解決，就是核一、核二、核三全部都要延役，才能有相當的規模，不是只有核三延役就能解決。



在中火的中長期規劃方面，台電表示，一期燃氣機組上線之後，預計2026年拆除2部機組，二期上線之後，預期2031年拆除2部機組，剩下6部轉為緊急備用電力設施。曾文生表示，以現況來算，2028年如果中火再少2部，變成8部機組，供電能力仍有400萬瓩。