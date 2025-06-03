谷歌撤中華電憑證信任　葛如鈞：核彈級警訊

藍委葛如鈞。（照片：“立法院”“國會”頻道） 中評社台北6月3日電／Google宣布自7月31日起，Chrome瀏覽器將全面撤銷對中華電信及其政府憑證鏈的預設信任，引發資安疑慮。中國國民黨籍“立委”葛如鈞3日在“立法院”“國是論壇”指出，這是“核彈級的數位信任大爆炸”，不僅牽涉技術問題，更關乎“國家”資安與全民信任，政府必須儘速補救。



對此，“數位發展部長”黃彥男部長回應表示，Google移除中華電信憑證信任並非因資安技術或標準問題，而是中華電信在管理面與作業面的恢復機制沒處理好，中華電信已回覆將努力爭取Google在明年3月重新給予信任，而“數發部”與中華電信僅為委外契約關係，並非督導關係。



葛如鈞指出，Google公告明確指出中華電信在憑證合規通報上的延遲，導致誠信遭質疑，若未及時更換憑證，民眾未來使用政府網站或重要服務平台，瀏覽器將不再顯示安全鎖，甚至跳出整頁紅色警告或封鎖畫面，將重創人民對政府資安防護的信心。



葛如鈞質疑，政府高喊數位信任與全民防詐，但連憑證管理都做不好，民眾如何相信政府能守住資安防線？他指出，台灣電話個資外洩率高達62.4%，在亞洲排名第二，僅今年5月的一周內，詐騙金額就達到21億元，資安情勢極為嚴峻。



面對這次危機，葛如鈞提出兩項具體建議。第一，建立可信身份系統，可借鏡OpenAI創辦人Sam Altman發起的“World”計劃，透過匿名虹膜掃描與零知識證明技術，驗證使用者真實與唯一性，協助金融、電商與社群平台強化防詐機制。第二，推動公私協作導入AI防詐，整合如GoGoLook等本土新創資源，打造AI防詐科技產業鏈，強化台灣在全球資安與防詐領域的戰略地位。



葛如鈞強調，此次事件不是單一資安漏洞，而是“國安”警訊，政府必須提升對數位信任的危機意識，主動導入先進科技，讓台灣成為亞太AI防詐領導者，守護“國民”的數位安全。