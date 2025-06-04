劉憶如：關稅戰加深各國對美的不信任感

台灣大學財務金融系兼任教授劉憶如。（中評社 方敬為攝） 中評社台中6月4日電（記者 方敬為）前“財政部長”、台灣大學財務金融系兼任教授劉憶如3日出席講座活動，針對美國對等關稅政策的影響及目的性發表看法，她認為，美國總統特朗普對全球發動關稅戰有4個目的，包括阻止中國成為世界經濟第一大國、減少美國貿易逆差、促製造業回流美國、減輕財政赤字問題。



劉憶如說，但從2018年特朗普發動貿易戰1.0的演變趨勢來看，很難達標，因為全球對中國的貿易依存度高，加上特朗普的動作反而加深各方對美國的不信任感，削弱美元優勢，甚至海外金融投資表現，美國的投資額度呈現下降趨勢，歐洲、中國大陸反而上升。



台灣上市櫃公司協會、中台灣社團聯合會、北威國際集團3日下午在台中舉辦“台灣領袖講座”，以“關稅戰風暴：影響及因應”為題，邀請專家學者發表看法。



劉憶如表示，特朗普對全球發動關稅戰有4個目的，分別是阻止或推遲中國成為世界第一大經濟強國、減少美國的全球貿易逆差、促使製造業回流美國、進而減輕美國財政赤字以及通貨膨脹等問題。



劉憶如認為，從特朗普第一任期對中國發動貿易戰的經驗可以觀察出端倪，當時中國因應美國貿易戰，在對美課徵關稅方面與美國亦步亦趨，沒有讓步，到這次對等關稅政策依然如。然而，從2018年特朗普對中國發動貿易戰以來，中國的對外貿易總額仍然超過美國。



她指出，特朗普發動貿易戰1.0，雖然對美國對中國的貿易逆差有改善，可是對全球的貿易逆差卻持續惡化，顯示出，特朗普想藉關稅戰減少美國貿易逆差是無法達到的，因為貿易逆差是一個國家總體經濟結構的結果，想解決美國長期的貿易逆差，必須從總體經濟著手，因此特朗普才會進階發動對等關稅政策。