楊永明：特朗普催化全球貿易減美國現象崛起

文化大學社科院講座教授楊永明。（中評社 方敬為攝） 中評社台中6月4日電（記者 方敬為）文化大學社科院講座教授楊永明3日出席講座活動表示，特朗普的保護主義反而導致各國與各區域貿易加強合作，尤其中國大陸的相對穩定性，使得中方主導的國際組織更為精進，加上對等關稅政策日前遭美國國際貿易法院宣判“越權”，特朗普或難以透過關稅政策實踐MAGA(讓美國再次偉大)目標。



台灣上市櫃公司協會、中台灣社團聯合會、北威國際集團3日下午在台中舉辦“台灣領袖講座”，以“關稅戰風暴：影響及因應”為題，邀請專家學者發表看法。



楊永明表示，在特朗普採取保護主義的施政路線下，對外打出對等關稅政策，已逐漸對全球貿易秩序產生深遠衝擊。自2018年美中貿易戰爆發至今，美國對中國與其他貿易夥伴國加徵關稅，企圖透過經濟壓力遏止中國崛起，並將製造業重新帶回本土。然而，這項策略並未如預期地“讓美國再次偉大”，反而在多個層面引發連鎖反應，對國際經濟與地緣政治格局造成動盪。



楊永明指出，這場關稅戰對西方主導的國際經貿體系造成重創。美國的單邊主義舉措削弱了以WTO為核心的多邊體系，致使傳統盟國也開始對美國的貿易政策感到遲疑。而與此同時，中國大陸則趁勢擴大其主導的區域合作架構，例如金磚國家（BRICS）和上海合作組織（SCO）陸續納入新成員，逐步形成與美國抗衡的全球南方陣營。



楊永明表示，預計各國與各區域貿易會加強，進而出現“全球貿易減美國”現象，推測今年三項議題會出現或加速：一是中國加入CPTPP；二是中歐投資協定死灰復燃；三是中日韓自由貿易談判。換言之，世界貿易體系在美國退群之後，自然會轉向第二大經濟體中國，也是最大出口國、最大製造國、進口市場也是僅次於美國，中國如果持續開放與國際化，將可能很快取代美國的國際經濟地位，作為主要國際貿易貨幣的美元霸權也會加速削弱。

