賴岳謙：香會高唱中國威脅論　淪為一言堂

時事評論員賴岳謙。（中評社 資料照） 中評社台中6月5日電（記者 方敬為）新加坡香格里拉對話引起很多話題。時事評論員賴岳謙接受中評社訪問表示，香會由英國智庫主導，近來成為西方唱和“中國威脅論”的場合，香會重點聚焦在印太地區的軍事安全議題，卻是距離遙遠的美歐在干涉，大陸自然也看出相關政治意涵，不隨之起舞，當亞洲最主要的大國防長缺席，香會也就無足輕重。



今年香會於6月1日在新加坡舉行，這是美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）新官上任後，首度出席國際論壇，對外說明美國在印太國防政策的展望。赫格塞斯在會中警告，中國對台灣構成“迫在眉睫”的威脅，並呼籲亞洲國家增加國防開支，與美國合作以防止戰爭爆發。值得注意的是，中國防長董軍未出席會議，僅派少將代表團與會。



賴岳謙表示，今年香會成為西方高唱“中國威脅論”的場合，赫格塞斯在會中直接宣稱中國大陸對於台灣的軍事威脅迫近，並且拉幫結派，要包括歐洲、印太戰略夥伴國家響應圍堵中國，相關舉措顯示出，美國已失去印太地區的戰略優勢，面對解放軍作戰能力及軍事實力的增長，美國忌憚卻也力有未逮，因此必須透過圍堵戰略去應對。換言之，香會已失去安全對話的功能，淪為一言堂。



他指出，香會是由英國國際戰略研究所主導的年度軍事安全論壇，聚焦印太地區的軍事安全議題，但事實上就是要圍攻中國，由近年來更是如此，可以看到每一個站出來講話的北約、美歐等國家，對中國大陸的發言都非常不友善，從法國總統馬克龍、赫格塞斯、菲律賓防長特奧多羅，甚至是歐洲的外交官員，幾乎都在主張“中國威脅論”。

