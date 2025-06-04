陳力俊：民進黨不希望兩岸交流　非常可惜

新竹清華大學前校長、中研院士陳力俊接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月4日電（記者 張穎齊）台官方為兩岸學術交流設下重重限制，新竹清華大學前校長、“中研院”院士陳力俊接受中評社訪問表示，賴清德宣布對岸是“境外敵對勢力”後，各部會都爭先恐後，配合相關措施，教育是最無害的兩岸交流，民進黨如此阻擋到底有何益處？但很不幸就是碰上這樣的執政狀況。



陳力俊指出，民進黨現在就是不希望兩岸交流，實在非常可惜，過去馬英九時期，陸生來台互動，才能締造雙贏，教育是無害的，還是希望現在的政府能有所改善。



陳力俊觀察表示，各部會想方設法進行兩岸緊縮措施，若不做就等於沒做事，現在的氣氛就是這樣，很多事都穿小鞋。除了教育，旅遊也不開放，這是兩岸最友善、最沒障礙的交流方式，對民進黨政權不會沒好處，台灣也沒那麼容易被統戰，過去兩岸都交流幾十年了，他認為政府有太多不必要的顧慮。



陳力俊，出生於浙江省浦江市，美國柏克萊加州大學物理學博士，“中央研究院”院士，歷任新竹清華大學校長、“國科會副主委”、中國材料科學會理事長、俄羅斯國際工程院士等，現為新竹清華大學特聘研究講座教授。



他說，台灣的大學擴充太快、少子化招不到學生，其實陸生是可解決此問題的，也可培養兩岸和平的下一代人才，所謂“中國人”可指兩岸文化上的中國人，不是一定都有政治上，把自己狹隘化，到底有何好處？但無奈這時代已產生所謂寒蟬效應，執政的人有不想聽到的話，側翼、青鳥就上前圍剿。他認為台灣是民主自由社會，仍要行所當行、言所當言，否則連講話的機會都沒。



陳力俊向中評社說，當年陸生來台學習，與台生可產生互補的優良效益，彼此激盪出許多優點，製造互利雙贏，比方陸生企圖心很強、勇於表達、用心學習，台生也是很溫良恭儉讓，彼此都相處很好，沒道理去阻止教育交流。



陳力俊說，陸委會、“教育部”等各部會，其實都是在呼應上頭的訓令，各部會積極表現。他始終認為，台灣的機會還是要歡迎陸生來，陸生來台意願是很高的，陸生都熱心參與台灣的學校研究、研討會，踴躍發問。



他舉例，他在新竹清華大學校長期間，與北京清華大學互動是非常頻繁，北京清大是數一數二的頂尖大學，他任內2009年兩校簽署學術交流合作備忘錄、2010年推動兩岸清華聯合實驗室、簽署聯合培養雙碩士學位計劃等，兩校交流經驗密切，畢竟兩岸同根同源。



話鋒一轉，陳力俊嘆，可是現在兩校交流幾乎沒了，兩岸交流存在很多障礙，比如開個會議要邀請陸師、學者，都不被批准、或一直被要求補件這、補件那，以前都沒這問題，這也導致兩岸學術交流卻步了，這是政府刻意不希望兩岸交流，如今新竹清大僅剩個位數的陸生，連讀博士後都不被准許了。