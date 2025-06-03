舌戰一整天　藍白聯手通過2028無煤中火

59位贊成、50位反對，表決通過2028年完成無煤中火之減碳目標決議案。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月3日電（記者 黃筱筠）中國國民黨籍“立委”羅廷瑋、民眾黨“立委”張啓楷等人提案“2028年完成無煤中火”，經過民進黨籍“立委”冗長發言之後，“立法院”下午表決通過藍白提案。在表決時，民進黨“立法院”黨團也提出修正動議，但表決後並未通過。最後表決以出席109位，贊成59位，反對50位，通過國民黨版本。



不過，台電董事長曾文生今日稍早表示，台電承諾中火只發9部機組，以500萬瓩計算，發電占比將近14%，以目前電力供應狀況評估，中火若在2028年無煤，電力系統可能面臨癱瘓。



台核三廠2號機於5月17日除役，台灣進入非核家園，中國國民黨籍“立委”羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪、楊瓊瓔、徐巧芯及台灣民眾黨籍“立委”張啓楷提案，要求台中火力發電廠應逐年提出並落實減煤計劃，並在2028年完成無煤中火的“國家”減碳目標。



在表決時國民黨籍“立委”王鴻薇高喊“中火火力全開”，民進黨籍“立委”反擊高喊造謠。但雙方並未有衝突，在表決後，民進黨籍“立委”高舉各式標語但高喊“大罷免、大成功”。



民進黨籍“立委”陸續登記發言，發言內容都很類似，痛批馬英九執政建設台中火力發電廠，也痛批現任台中市長盧秀燕。綠委每人發言最後一句都要附上大罷免、大成功，仍不忘力催大罷免，



這項決議說明內容為，鑑於“環境部”火速通過台中發電廠第二期新建燃氣機組計劃環評案，新增建六部燃氣機組，而原規劃六部要除役燃煤機組，轉為緊急機組，致中火變相擴廠為“六氣、六煤”。過去“經濟部”對台中市民承諾“增一氣、拆一煤”的減煤規劃，如今不減反增，中火將持續成為台灣最大型的燃煤發電廠，二氧化碳排放量也將持續居世界前茅。

